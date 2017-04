Puma fordert Tornado Kierspe

Der MSC Taifun Mörsch marschiert derzeit durch die Motoball-Bundesliga Süd und will auch im Pokal weit kommen. Am Samstagnachmittag tritt der Rekordmeister beim 1. MSC Seelze an. Ein absolutes Spitzenspiel wartet dann auf die Fans in Niedersachsen. Seelze will sich als Nordmeister und Tabellenzweiter so teuer wie möglich verkaufen und rechnet sich gegen den Südligisten einiges aus. Anpfiff ist um 15 Uhr.

Am frühen Abend empfängt der MSC Ubstadt-Weiher in der heimischen Motoball-Arena den MSC Comet Durmersheim. Die Zuschauer können sich also auf ein reines Südduell freuen. Der amtierende deutsche Meister und Pokalsieger ist Favorit. Zuletzt gab es einen klaren Sieg in Malsch für die Spargelstädter, während der MSC Comet klar beim MSC Puma unterlag. Darum wird die Aufgabe für den Altmeister alles andere als leicht. Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr.

Der MSF Tornado Kierspe reist als Tabellenführer der Motoball-Bundesliga Nord zum Pokalspiel nach Kuppenheim. Trotzdem sind die Vorzeichen klar: Der Favorit heißt MSC Puma. Die Badener wollen mit einem klarem Ergebnis die Vorzeichen aufs Halbfinale stellen. Der MSF Tornado kam nach einigen Anlaufschwierigkeiten in der Liga immer besser in Fahrt. Im letzten Spiel gab es einen klaren Sieg gegen Pattensen und auch spielerisch überzeugten die Sauerländer. Die Zuschauer können sich am Sonntag ab 15 Uhr sicherlich auf ein unterhaltsames Spiel im Stadion an der Eichetstraße freuen. (tm)