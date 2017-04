Spielt VfB nun befreit?

Es gibt bisweilen Zufälle, die für kuriose Ereignisse sorgen. Am vergangenen Wochenende schmissen Alexander Hassenstein und Jürgen Schnurr ihre Trainerjobs freiwillig hin. Beide aus dem gleichen Motiv: Das Verhältnis zur eigenen Mannschaft war irreparabel zerrüttet. Ersterer warf unmittelbar nach der Heimniederlage des Verbandsligisten Kehler FV den Bettel hin, Letzterer nach kurzer Bedenkzeit am Sonntag morgen beim VfB Bühl. Für den Landesligisten war das insofern interessant, da Hassenstein in der nächsten Saison bekanntlich sein Comeback auf der Trainerbank im Hägenich gibt.

Nach der wochenlangen Misserfolgsserie ist der VfB bis auf Rang zwölf abgerutscht und muss aufgrund der Konstellation in der Verbandsliga aufpassen, nicht noch in Abstiegsgefahr zu geraten. Doch zu einem vorzeitigen "Notfalldienst" Hassensteins für die letzten vier Spiele wird es nicht kommen. "Ich will ihn in einer so verfahrenen Situation nicht vorzeitig ins Feuer schicken", sagt VfB-Sportdirektor Stefan Voppichler, der nun selbst mit Co-Trainer Wolfgang Berg die Karre aus dem Dreck ziehen will. Im Heimspiel gegen Aufsteiger Freistett besteht die erste Gelegenheit dazu.

Die umgekehrte Richtung hat in den vergangenen zwei Monaten der SV Sinzheim eingeschlagen. Zur Winterpause noch in Abstiegsgefahr schwebend, hat man zur tollen Aufholjagd angesetzt. Bei sechs Zählern Rückstand und angesichts der Instabilität des SC Hofstetten besteht sogar noch leise Hoffnung auf die Vizemeisterschaft. "Wir schauen nur von Spiel zu Spiel, das hat uns in der Rückrunde auch gut getan, außerdem haben die das leichtere Restprogramm", äußert sich SVS-Coach Andreas Lamprecht vor dem Auftritt beim Rastatter SC/DJK. Dass der Gegner in Freistett zuletzt gewann, ist Lamprecht nur recht: "Jetzt wird die wirklich keiner unterschätzen."

Der erst zweite Dreier des Jahres hat auch RSC/DJK-Trainer Hubert Luft, dessen Blick zuletzt nur noch nach hinten in der Tabelle ging, beruhigt. "Es hatte sich schon Druck bei uns aufgebaut, das hat man auch gesehen. Es ist gut zu wissen, dass die Mannschaft damit zurechtkam." Der Gegner ist für ihn "das beste Rückrundenteam".

Groß war die Erleichterung auch bei Ottenaus Übungsleiter Thomas Gerold nach dem Pflichtheimsieg gegen Absteiger Durmersheim. Der Abstand zur Gefahrenzone wurde ausgebaut. Nun geht es nach Hofstetten, die defensiv starke SVO könnte mit einer Überraschung auch das Zünglein an der Waage bezüglich der Meisterschaft spielen. "Ich hoffe, dass Durbach schon am Freitag in Schutterwald vorlegt, dann hätte Hofstetten noch mehr Druck. Wenn wir unsere Leistung bringen, ist mir nicht bange", sagt Gerold, dessen Schützlinge das Hinspiel 2:0 gewannen.

Entspannt kann Florian Huber den letzten vier Auftritten von RW Elchesheim, das jenseits von Gut und Böse steht, entgegensehen. "Es passt einfach bei uns in der Rückrunde. Wir wollen Rang sechs verteidigen", stellt er vor dem Auswärtsspiel beim noch gefährdeten SV Hausach fest.