Aufwärtstrend weiter fortsetzen Von Christian Rapp Die Freude im Gesicht von Matthias Frieböse war deutlich zu erkennen, die Erleichterung im Wörtelstadion nach dem eminent wichtigen 2:1-Sieg, dem ersten unter dem neuen 08-Trainer, gegen den SV Endingen förmlich zu greifen. Der SV 08 scheint unter Frieböse gerade noch rechtzeitig die Kurve zu bekommen, um auch nächstes Jahr den Anhängern Verbandsligafußball bieten zu können. Nun müssen die Knöpflestädter morgen beim Tabellenzweiten Freiburger FC und am Montag zu Hause gegen den Rangdritten FC Denzlingen ran. Seit der Ur-Kuppenheimer das Zepter an der Seitenlinie übernommen hat, überzeugt das Team mit Tugenden wie Laufbereitschaft, Zweikampfstärke und Einsatzbereitschaft. Tugenden, die im Abstiegskampf elementar wichtig sind, um zu punkten - was der SV 08 mit insgesamt vier Zählern in den vergangen zwei Spielen auch durchaus tat. "Der Sieg gegen Endingen war extrem wichtig, gerade weil auch die Mitkonkurrenten gepunktet haben", meint Frieböse. Durch den Erfolg laste auf seinem Team vor den beiden schweren Aufgaben gegen die Top-Mannschaften daher "nicht der komplette Druck des Gewinnen müssens". Von zwei Bonus-Spielen möchte Frieböse trotzdem nichts wissen: "Wir fahren nicht nach Freiburg, um uns dort wehrlos zu ergeben oder irgendwas abzuschenken. Wir wollen eine gute Leistung abliefern, alles raushauen was geht, und dann schauen wir, ob etwas Zählbares dabei herausspringt." Wichtiger ist Frieböse indes, dass sein Team den spielerischen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fortsetzt. Gegen den SVE habe seine Elf auch bei eigenem Ballbesitz, "die eine oder andere schöne Stafette gehabt". Trotzdem ist die Hürde Freiburger FC eine große: Nach dem Remis von Spitzenreiter Villingen in Bühlertal, sind die Breisgauer bis auf zwei Punkte herangerückt und haben somit wieder Lunte gerochen im Meisterrennen. Logisch, dass der FFC da nichts zu verschenken hat. Zudem erwartet die 08-Abwehr um Denis Kolasinac, der gegen den SVE der Fels in der Brandung war, die mit 91 Toren stärkste Offensive der Liga. Keine 48 Stunden nach dem Gastspiel in Freiburg, kommt mit dem FC Denzlingen - immerhin 79 Saisontore - der nächste dicke Brocken ins Wörtel. "Die Aufgabe wird nicht minder schwer", ist sich der Kuppenheimer Trainer sicher. Gegen den Rangzweiten muss Frieböse morgen auf den Rot-gesperrten Stammkeeper Timo Ullrich, der durch Michael Werner ersetzt wird, und auf Stürmer Lucas Grünbacher, der beruflich verhindert ist, verzichten. Hinter Mittelfeldmotor Faruk Karadogan (Erkältung) steht noch ein dickes Fragezeichen. "Lucas befindet sich derzeit in bestechender Form, ihn können wir momentan fast nicht ersetzen", bedauert der Fußballlehrer den Ausfall seines Torjägers.

