Applaus als Trostpflaster

Ein letztes Mal geht es heute Abend für die drei Bezirksvertreter in der Südbadenliga um Punkte, ziemlich genau 48 Minuten lang. Experten wollen nämlich errechnet haben, dass dies der Nettospielzeit im Handball entspricht. Während Helmlingen also 48 Minuten Zeit hat, eine grandiose

Aufstiegssaison sogar noch mit Platz zwei krönen könnte, geht es für

Sinzheim und MuKu darum, eine verkorkste Runde positiv zu beenden.

Sowohl bei Phönix Sinzheim als auch bei der SG Muggensturm/Kuppenheim hatte man sich den letzten Spieltag eigentlich anders vorgestellt, beide Teams

hatten mit dem Aufstieg geliebäugelt und insgeheim damit gerechnet, dass es morgen noch um die Wurst geht. Mehr als ein letzter Applaus des Publikums ist allerdings nicht drin. Den soll es aus Sicht von MuKu-Trainer Benny Hofmann nach dem Heimspiel gegen den TB Kenzingen aber auf jeden Fall geben. "Wir wollen uns anständig verabschieden." Dafür ist aber eine ganz andere Einstellung nötig, als bei der Klatsche vor einer Woche in Köndringen. "Sonst geht das nach hinten los", so Hofmann, der unbedingt vermeiden will, "mit einem schlechten Gefühl in die Pause zu gehen".

Hofmann sagt das auch aus Eigennutz, schließlich würde ihm ein Erfolg die Arbeit im neuen Jahr erleichtern, denn seit vergangener Woche ist klar, dass der Interimscoach auch in der nächsten Saison - zusammen mit Niki Wagner - die Geschicke des ambitionierten Südbadenligisten leiten wird - dann wieder verstärkt als Spielertrainer auf der Platte.

"Ich habe in den letzten Wochen gemerkt, dass es mir Spaß macht, das Training zu leiten", erklärt Hofmann die Gründe für ein verlängertes Trainerengagement. Obendrein hat der Spielmacher festgestellt, dass ihn die Mannschaft trotz seiner Historie als ursprünglich normales Teammitglied voll akzeptiert: "Keiner blödelt rum, alle ziehen mit."

Darauf hofft Hofmann auch morgen gegen Kenzingen. Als "sehr unangenehm" schätzt der Coach des derzeitigen Tabellenfünften den Gegner ein, der nicht wirklich aufs Tempo drückt und gegen den Geduld gefragt sein wird - "vorne wie hinten", so Hofmann. Entscheidend dürfte sein, ob MuKu die Kreise von Dalius Rasikevicius wird einengen können. Hofmann: "Das ist deren Dreh- und Angelpunkt."

Dass all seine Spieler immer mitziehen, hätte sich auch Frank Schulmeister gewünscht. Statt wie erhofft um den Aufstieg mitzuspielen, dümpeln die Sinzheimer Feuervögel im Mittelmaß der Liga herum, mussten bis zum Sieg vergangenes Wochenende in Mimmenhausen gar noch um den Ligaverbleib bangen. "Dass wir so tief unten reinrutschen und fast bis zum Schluss zittern müssen, damit hat eigentlich keiner gerechnet", sagt der Phönix-Coach, der morgen gegen die SG Köndringen/Teningen II nach drei Jahren zum letzten Mal beim Männerteam an der Seitenlinie stehen wird, ehe er nächstes Jahr die Südbadenliga-Frauen des Vereins übernimmt und für den neuen Phönix-Trainer Kalman Fenyö Platz macht. "Ein bisschen Wehmut, vor allem aber Enttäuschung wird dabei sein, weil wir unsere Ziele nicht erreicht haben", sagt Schulmeister - den Abschied vor Augen und die durchwachsene Bilanz im Kopf. Morgen soll auf jeden Fall nochmal ein Sieg her: Zum einen, damit er das Kapitel mit einem positiven Gefühl abschließen kann, zum anderen, um das "grandiose Publikum in der Fremersberg für ihre Treue zu belohnen". Um dies sicherzustellen, werden morgen vor allem die spielen, "die sich die ganze Zeit den Hintern aufgerissen haben", so Schulmeister.

Auf die Spieler des TuS Helmlingen trifft das fast kollektiv zu, nicht umsonst ist der Aufsteiger nach fünf Siegen am Stück vor dem abschließenden Heimspiel gegen die HSG Mimmenhausen auf Platz drei der Tabelle gestürmt. Bei einem Heimsieg gegen das Schlusslicht ist dieser sicher, rein theoretisch könnte es sogar noch etwas besser werden: Bei einer Niederlage des zweitplatzierten TuS Schutterwald und einem gleichzeitigen Sieg des TuS Altenheim beim schon feststehenden Meister TuS Steißlingen rutscht Helmlingen sogar noch in die Aufstiegsrelegation.