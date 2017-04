"Ich hätte die ganze Welt umarmen können" Trauriges Schicksal? Bittere Ironie? Eine besonders üble Laune des Sports? Fakt ist: Morgen Nachmittag kann der Karlsruher SC auch rechnerisch in die 3. Liga absteigen. Und Fakt ist zudem: Auf den Tag genau morgen vor zehn Jahren, am 29. April 2007, ist er zum letzten Mal in die 1. Bundesliga aufgestiegen. Edmond Kapllani schoss in der 67. Minute das Tor gegen die SpVgg Unterhaching, das dem KSC drei Spieltage vor Saisonende den Aufstieg sicherte. Am Ende wurden die Badener mit 70 Punkten und 69:41 Toren souverän Zweitligameister vor Hansa Rostock (62 Punkte), dem MSV Duisburg (60) sowie dem punktgleichen SC Freiburg. Der damalige KSC-Manager Rolf Dohmen und Frank Ketterer blicken im Interview auf einen denkwürdigen Tag zurück. Frage: Herr Dohmen, vor zehn Jahren ist der KSC mit Ihnen als Sportdirektor in die 1. Liga aufgestiegen. Was für Gefühle lösen die Erinnerungen an diesen Tag in Ihnen aus? Rolf Dohmen: Durchweg positive. Es ist schließlich der größte Erfolg, den ich als Fußball-Manager hatte. Ich bin zwar auch als aktiver Profi mit dem KSC mal aufgestiegen, aber der Aufstieg als einer der Mitverantwortlichen bedeutet mir noch mehr. Frage: An welchen Moment in all dem Aufstiegstaumel können Sie sich noch besonders gut erinnern? Dohmen: Oh je. Da gibt es so viele Momente, die sich festgebrannt haben. Aber besonders gut kann ich mich daran erinnern, dass ich plötzlich allein auf dem Platz stand, während die Spieler bereits mit den Fans gefeiert haben. In diesem Moment sind mir Millionen Gefühle und Gedanken durch den Kopf geschossen. Frage: Welche? Dohmen: Pure Freude. Purer Stolz. Ich hätte die ganze Welt umarmen können. Und ich kann mich an das Gefühl einer großen Zufriedenheit erinnern, eben weil die ganze Arbeit, die man zuvor gemacht hatte, endlich belohnt wurde. Interview Frage: Wobei der Aufstieg damals zumindest für Sie einer nach Plan war. Als Sie das Manageramt beim KSC im Mai 2002 antraten, haben Sie bereits verkündet, in fünf Jahren aufsteigen zu wollen. Dohmen: Stimmt. Das hat mir damals zwar niemand geglaubt, aber es ist dann doch eine richtige Punktlandung geworden. Frage: Herr Dohmen, es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Sie sich an weitere Begebenheiten vor allem am späteren Aufstiegsabend nicht mehr ganz so gut erinnern können. Was ist an diesen Gerüchten dran? Dohmen: Da ich mich nicht mehr daran erinnern kann, kann ich auch nichts dazu sagen. Aber ich gehe davon aus, dass es 1000-prozentig stimmt. So war und bin ich halt. Frage: Die Mannschaft, die damals aufgestiegen ist, war im Vergleich zur Konkurrenz eine Billigtruppe. Dohmen: Stimmt. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hatten wir damals einen Etat von 5,6 Millionen. Es war wirklich eine preiswerte Truppe. Aber es hat einfach alles gepasst. Es war einfach eine Mannschaft - und zwar eine ziemlich großartige. Frage: Was hat diese Mannschaft denn ausgemacht? Dohmen: Wir hatten Charaktere drin, die man heutzutage lange suchen muss. Unser Konzept war es, Spieler zu holen, die in ihren damaligen Vereinen keinen Erfolg mehr hatten, verletzt waren oder auf der Bank saßen. Und diesen Spielern haben wir unser Vertrauen geschenkt und sie quasi wieder aufgepäppelt. Hinzu kam, dass wir uns im Saisonverlauf mehr und mehr in eine Euphorie hineingespielt haben. Frage: Auch die erste Halbserie im ersten Bundesligajahr war nahezu rauschhaft. Warum ging es danach peu à peu bergab? Dohmen: Ich glaube das hat damit zu tun, dass die Spieler in so einem Erfolgsfall auch von anderen Vereinen kontaktiert werden und plötzlich das große Geld lockt. Oder Spielerberater setzen ihnen irgendwelche Flöhe ins Ohr. Irgendwann greift dann ein Rädchen nicht mehr ins andere - und es geht langsam bergab. Frage: Es gibt nach wie vor Zeitzeugen, die behaupten, der KSC wäre in seinem zweiten Bundesligajahr nie und nimmer abgestiegen, hätte sich nicht Maik Franz so schwer verletzt und wäre die komplette Rückrunde ausgefallen. Dohmen: Ja, das ist möglich. Maik war unser Leader, der absolute Hammer. So einen wie ihn konnten wir nicht gleichwertig ersetzen. Das war unmöglich. "Der Wiederaufstieg wird ganz schwer" Frage: Ihr damals freundschaftliches Verhältnis zu Trainer Ede Becker hat durch den Abstieg im zweiten Jahr und Beckers sich anschließende Demission stark gelitten. Dohmen: Ja, das stimmt leider. Es herrschte eine ganze Zeit Funkstille zwischen uns. Mittlerweile gehen wir aber auch mal wieder zusammen ein Bier trinken. Darüber bin ich sehr froh. Frage: In so mancher Nachbetrachtung wird Ihnen und auch dem damaligen Präsidium um Hubert H. Raase vorgeworfen, den Aufstieg nicht nachhaltig genutzt zu haben. Was können Sie darauf erwidern? Dohmen: Ja, das ist bisweilen noch zu hören. Aber was heißt nicht nachhaltig genutzt? Wir waren zwar aufgestiegen, aber wir hatten nach wie vor Schulden - und zwar nicht wenig. Wir mussten die Banken bedienen. Wir mussten die Stadt bedienen. Wir mussten alle anderen Gläubiger bedienen. Und wir mussten durch den Aufstieg höhere Gehälter bezahlen. Und dennoch ist es uns gelungen, Rücklagen in Höhe von zehn Millionen Euro zu bilden, mit denen wir den KSC eigentlich aus den Vermarktungsverträgen mit Michael Kölmel kaufen wollten. Frage: Seit Ihrem Rauswurf unter dem Präsidium Paul Metzger haben sie keinen Managerjob mehr gefunden. Was lief da schief? Dohmen: Also ich bin nicht rausgeworfen worden, sondern man hat mich freigestellt, weil ich dem Präsidium zuvor mitgeteilt hatte, dass ich meinen Vertrag nicht verlängere. Ich habe danach mit einigen Vereinen Gespräche geführt, aber relativ spät, mit großem zeitlichen Abstand. Ich war einfach noch zu arg blau-weiß-gefärbt. Frage: Herr Dohmen, wie beurteilen Sie die aktuelle Situation des KSC? Dohmen: Beschissen. Der Wiederaufstieg wird eine ganz, ganz schwere Sache. Im Grunde fängt man bei null an, vielleicht sogar bei minus zwei. Da sollten mal ein paar Leute über sich nachdenken.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben