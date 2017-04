Generalprobe für Panthers

Denn am kommenden Wochenende steht für den Vizemeister bereits das Relegations-Hinspiel gegen den Tabellenzweiten des Bezirks Offenburg an. Dann gastiert die Mannschaft von Christian Kohlbecker bei der SG Hornberg/Lauterbach. Mit dem zweiten Platz haben die Panthers (31:11) ihr selbstgestecktes Saisonziel (Platz im vorderen Mittelfeld) bereits übertroffen, nun möchte die Mannschaft das i-Tüpfelchen draufsetzen - den Aufstieg in die Landesliga.

Bei der Generalprobe in Sinzheim (24:18) geht es für die Murgtäler darum, sich gegen einen spielstarken Gegner auf den ersten Vergleich mit Hornberg/Lauterbach einzustimmen. "Wir wollen mit einem positiven Gefühl aus diesem Spiel gehen und mit einem Sieg auch unser Selbstbewusstsein stärken", sagt Kohlbecker. Der Coach rechnet mit motivierten Gastgebern, was ihm auch recht wäre: "Sinzheim wird zu Hause sicherlich einen positiven Ausklang der Runde anstreben und Revanche nehmen wollen für die Hinspielniederlage."

Der Meister gibt seinen Ausstand morgen Abend als Gast des TuS Helmlingen II (18:24). Die Punkte möchten die Hanauerländer der Reserve der SG Muggensturm/Kuppenheim (37:5) aber nicht auf dem Silbertablett servieren. "Die Mannschaft will sich ansprechend und mit einer guten Leistung verabschieden. Jeder möchte sich nochmal reinhängen", betont Teamsprecher Michael Hänsel.

Eine Abschiedsvorstellung gibt auch die dritte Mannschaft der SG (9:33). Nach der Begegnung gegen die TS Ottersweier II (15:27) nimmt die Truppe von Dominik Weiler nach einer Saison im Bezirksoberhaus wieder den Weg zurück in die Kreisklasse A. Als Vorletzter wird der TuS Memprechtshofen (13:29) die Runde abschließen. Die "Römer" gastieren zum Saisonfinale bei der als Tabellendritter feststehenden HSG Murg (28:14).

Die SG Steinbach/Kappelwindeck II (22:20) möchte am letzten Spieltag ihr positives Punktekonto nicht aufs Spiel setzen. "Trotz der Niederlage vom vergangenen Wochenende sind die Jungs wieder motiviert und wollen das letzte Spiel gewinnen", kündigt Trainer Alexander Seifried vor der Partie gegen Ottenhöfen II (18:24) in der Sportschule Steinbach an. Die SG Freudenstadt/Baiersbronn (21:21) könnte mit einem Sieg bei der HSG Hardt II (16:26) ihre mäßige Bilanz noch ein wenig aufpolieren. 24 Stunden zuvor möchten auch die HSG-Frauen (22:4) die Punkte gegen Steinbach III (10:16) behalten. Um aber die Reserve des BSV Sinzheim (22:4) doch noch vom Thron zu stoßen, darf Phönix zugleich in Helmlingen (16:10) nicht gewinnen.(maha)