Erste Weichenstellungen noch vor dem Abstieg

Karlsruhe



Dohmen erinnert sich an Aufstieg Karlsruhe (red) - An diesem Samstag kann der KSC in die 3. Liga absteigen. Just auf den Tag genau vor zehn Jahren, am 29. April 2007, ist er hingegen in die 1. Liga aufgestiegen. Der damalige Sportdirektor Rolf Dohmen (Foto: GES) erinnert sich im BT-Interview an diesen denkwürdigen Tag. » Weitersagen (red) - An diesem Samstag kann der KSC in die 3. Liga absteigen. Just auf den Tag genau vor zehn Jahren, am 29. April 2007, ist er hingegen in die 1. Liga aufgestiegen. Der damalige Sportdirektor Rolf Dohmen (Foto: GES) erinnert sich im BT-Interview an diesen denkwürdigen Tag. » - Mehr