Zu Boden gedrückt

Marc-Patrick Meister bat um Verzeihung - und zwar dafür, dass er seinem Job nicht ordentlich nachkommen konnte. Der Job eines Zweitligatrainers nach Spielende ist es ja normalerweise, die hinter ihm und seiner Mannschaft liegende Partie zu analysieren. Am Samstagnachmittag sah sich der 36-Jährige dazu außer Stande. "Ich habe im Moment keine Kapazität, mich mit dem Spiel oder dem Spielverlauf auseinanderzusetzen", bekannte Meister mit leiser Stimme. Müde wirkte er. Niedergeschlagen. Zu Tode betrübt. Der Eindruck trog nicht. "Es drückt mich gerade zu Boden", sagte Meister. "Alle in der KSC-Familie empfinden einen großen, sehr tiefen und sehr brutalen Schmerz", fügte er an.

Nun kommt dieser Abstieg des Karlsruher SC, der am Samstag durch die 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern endgültig besiegelt wurde, keineswegs überraschend. Das Schwinden auch der allerletzten rein rechnerischen Hoffnung auf den Klassenerhalt entfaltete beim ein oder anderen dennoch eine ganz eigene Wucht der Abstiegs-Emotionen. Auch Dirk Orlishausen wurde von diesen ergriffen. Auch der Torhüter wollte hernach nicht nach Fehlern im hinter ihm und der Mannschaft liegenden Spiel fahnden. "Das tut heute nichts zur Sache", stellte er stattdessen fest.

Und so ist es Chronistenpflicht darauf hinzuweisen, dass Kacper Przybylko in einer alles in allem schwachen Partie vor der Derby-Rekord-Minuskulisse von gerade Mal 18037 Zuschauern bereits in der 4. Minute für die Gäste traf, David Kinsombi per haltbarem Freistoß in der 35. Minute den Ausgleich erzielte und Sebastian Kerk per Nachschuss nach einem zuvor von Orlishausen abgewehrten Foulelfmeter (67.) sowie und Jacques Zoua (87.) den Rest erledigten. 1:3 hieß es folglich am Ende, bereits ein Unentschieden hätte den Abstieg des KSC besiegelt.

Orlishausen wollte sich danach freilich nicht nur zu diesen kleinen Details nicht äußern, auch eine größere Analyse zum Abstieg, und wie es dazu kommen konnte, lehnte er ab, zumindest vor versammelter Presse. "Ich habe ein paar Erklärungen für den Abstieg im Kopf - aber das ist nichts für die Öffentlichkeit", sagte der Mannschaftskapitän. Nur so viel stellte er zudem fest: "Wir hatten vier Trainer - und keinen Erfolg. Da muss sich jeder hinterfragen. Jetzt muss es ein Reinemachen geben, um unbelastet in die neue Saison zu gehen."

Diese zu planen ist die Aufgabe von Trainer Marc-Patrick Meister, der unter der Woche mit einem Vertrag bis 2019 ausgestattet wurde, und Sportdirektor Oliver Kreuzer. "Der Neuanfang läuft ja bereits. Wir haben eine klare Vorstellung, wie die Mannschaft in Zukunft auftreten soll, was für ein Gesicht sie bekommen soll", tat Meister kund. Es wird, so viel steht fest, ein ziemliches Kommen und Gehen geben. Die ersten Neuzugänge wurden in Andreas Hofmann und Torhüter Benjamin Uphoff bereits verpflichtet, gedacht wird zudem offensichtlich an eine Rückholaktion von Jan Mauersberger. Zudem verfügen 15 Profis über einen auch in der Dritten Liga gültigen Vertrag, was nicht bedeuten muss, dass sie allesamt auch bleiben sollen. So ist unter anderem jetzt schon bekannt, dass die Badener auf jeden Fall Ylli Salahi, Florian Kamberi und Keeper René Vollath abgeben möchten. Von denen, deren Verträge auslaufen oder erst gar nicht für die Dritte Liga gültig sind, will der KSC angeblich Gaétan Krebs, Marcel Mehlem, Erwin Hoffer, Benedikt Gimber und Fabian Reese zu einem Bleiben im Wildpark bewegen.

Die finanziellen Rahmenbedingungen, unter denen all das geschehen soll, müssen im Vergleich zu Liga zwei deutlich zurückgeschraubt werden. Allein die TV-Gelder werden von derzeit rund neun Millionen auf rund etwa 700000 Euro schrumpfen. Entsprechend muss der Etat von aktuell 10,5 Euro auf rund die Hälfte zusammengestrichen werden.

"Wir setzen alles daran, die wirtschaftlichen Voraussetzungen zu schaffen, um die Lizenz für die 3. Liga zu erhalten. Außerdem ist unsere klare Zielsetzung, dass wir in der nächsten Saison den sofortigen Wiederaufstieg schaffen", tat der längst selbst ins Kreuzfeuer der Kritik geratene Vereinspräsident Ingo Wellenreuther am Samstag via Stadionmagazin kund. Den Fragen der Medien persönlich stellen wollte sich der CDU-Bundestagsabgeordnete nach dem Abstieg nicht.

Indes: Bei allen Planungen der Drittliga-Zukunft sollte nicht in Vergessenheit geraten, dass der KSC noch drei letzte Zweitligapartien vor sich hat, gegen Greuther Fürth, Dresden und Braunschweig nämlich. Vor allem für Trainer Meister sind diese durchaus von Bedeutung. Viel Phantasie bedarf es jedenfalls nicht, um sich auszumalen, wie das Standing des 36-Jährigen nächste Saison wäre, sollte er tatsächlich ohne Sieg in dann sieben Zweitligaspielen bleiben.