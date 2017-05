HR Rastatt/Niederbühl muss runter

HGW Hofweier II -

HR Rastatt/Niederb. 36:29.

"Jetzt müssen wir eben den bitteren Gang antreten. Wir streben aber den direkten Wiederaufstieg an", so HR-Trainer Martin Ehrentraut, dessen Team in Hofweier aber keine Chance hatte. Zu stark war die Achse Cybulski, Czauderna, Stocker, die 27 der 36 Tore warf. Zur Pause hielt sich der HR-Rückstand mit 15:19 noch in Grenzen. Auch beim 22:20 (40.) waren die Gäste noch dabei, doch dann war Hofweier nicht mehr zu bremsen und zog auf und davon.

Tore für Hofweier II: Czauderna 15/6, Cybulski 9, Gamberg 6, Stocker 3, Wolber, Neff, Isenmann je 1 - für Rastatt/Niederbühl: Kugele 10, Ernst 6/1, Wenzel 5, Schiff, Pütsch. Amann je 2, Breinich, Behrendt je 1.

TuS Oppenau -

SG Steinb./Kappel. 31:30.

Der Meister gab sich zum Abschluss doch noch eine Blöße, wodurch sich der TuS retten konnte. Schon zur Pause führte Oppenau mit 16:13, doch die Gäste waren beim 21:20 (43.) wieder auf Augenhöhe. Mit dem 28:23 (52.) schien dann eine Vorentscheidung gefallen zu sein, aber die Rebländer kämpften sich zurück. Beim 30:29 (57.) von Schreck wackelte der TuS, doch mit dem 31:29 (57.) von Babicz war die Partie entscheiden.

Tore für TuS Oppenau: Babicz 13/2, Bruder 7, Micu, Kovacs je 4, Spinner, Trayer, Schlenk je 1 - für SG Steinbach/Kappelwindeck: Braun 7/6, Jo. Höll 6, D. Kern 5, Ch. Höll 4, Schmitt 3, Leppert 2, Schreck, M. Kern, Gemeinhardt je 1.

Kehler TS -

ASV Ottenhöfen 30:33.

Der ASV Ottenhöfen legte einen klassischen Fehlstart hin und lief lange der Musik hinter her. 5:0 (5.) und 10:5 (16.) führten die Kehler, bevor die Gäste allmählich zu ihrem gewohnten Spiel fanden. Doch so richtig wollte die Aufholjagd nicht gelingen, denn zur Pause führte Kehl noch mit 15:12. Die Wende bahnte sich an, als Marko Blank mit dem 21:21 (45.) erstmals der Ausgleich gelang. Nun war der ASV wieder auf Augenhöhe und verschaffte sich leichte Vorteile. Durch Matthias Vogel gingen die Gäste mit 28:25 (54.) in Führung, und als Pascal Harter zum 31:27 (58.) traf, war eine Vorentscheidung gefallen.

Tore für Kehl: Schmitt 7, Kaminski 6/1, Cavaliere, Dubon je 4, Heitz, Beill je 3, Greyenbuhl 2, Reith 1 - für Ottenhöfen: R. Schmälzle, Schnurr je 5, Wagner 5/3, Harter, Schmelzle, P. Schmälzle je 3, Münz 3/1, Steimle, Vogt je 2, Blank, Horn je 1.

TuS Großweier -

SG Schenkenzell 24:24.

Die SG benötigte unbedingt noch einem Punkt, um sich Rang zwei zu sichern. Doch der TuS schenkte den Gästen nichts. Es entwickelte sich eine sehr ausgeglichene Partie auf Augenhöhe. Zur Pause lag Schenkenzell beim 14:12 noch leicht in Front, doch Großweier ließ den Gast nicht enteilen. Kopf an Kopf ging es in die Endphase, wobei der TuS beim 23:19 durch Marcus Helm bereits vier Tore im Vorteil war. Die SG kämpfte allerdings um jeden Ball und Drazen Dropuljic war es, der seinem Team (58.) das Remis sicherte.

Tore für Großweier: Hodapp 8/5, Helm 6, Barisas 3/1, Behrle 3, Strack, Ferber je 2 - für Schenkenzell: Brand 5, Thau 4/3, Dropuljic 4/1, Harter, J. Armbruster je 4, Kaufmann 2, Chr. Armbruster 1.

HSG Ortenau Süd -

TS Ottersweier 34:23.

Nur bis zum 5:5 konnte die TSO die Partie ausgeglichen gestalten, dann übernahm die HSG das Kommando und führte zur Pause mit 16:11. Nach dem Wechsel brachen bei Ottersweier dann schnell alle Dämme.

Tore für HSG Ortenau: Ruf 6/2, Göpper, Wohlschlegel je 5, Fimm, Regenberg je 4, Oschwald, Eble je 3, Peter, Herzog je 2 - für Ottersweier: M. Hirtz 6, Spinner 6/3, M. Moser 4, Schrempp, G. Moser je 2, Kiesewalter, P. Hirtz, Hartmann je 1.

HSG Hardt -

TV Sandweier II 27:26.

Im Derby kam es zum erwartet engen Duell, denn bis zur Pause (14:13) konnte sich keine Mannschaft absetzen. Auch durch Halbzeit zwei ging es im Gleichschritt, ehe sich die HSG einen 27:24-Vorteil erspielte. Sandweier kam noch einmal auf 27:26 (58.). Kinz hatte nun die Ausgleichschance, vergab aber einen Siebenmeter.

Tore für Hardt: Grieb 7, Huber 6, Polich 4, Öczelik 3, Lange, Kreis-Polich je 2, Frietsch 1/1, Ganz, Kühn je 1 - für Sandweier II: Kinz 7/1, Holfelder 7, Hable 4, Seiter 3, Schott 2, Walter, Seiler, Dieterle je 1.(wb)