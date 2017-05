Beim VfB Bühl läuft nichts mehr

Für den SV Sinzheim ist nach dem 1:1 beim Rastatter SC/DJK die leise Hoffnung, noch in den Kampf um die Vizemeisterschaft eingreifen zu können, erloschen. Auch Schutterwalds Prestigesieg wird nichts mehr daran ändern, zum dritten Mal in Folge knapp an den beiden Topplätzen vorbeizuschrammen. Der auch nach der Demission von Jürgen Schnurr weiter erfolglose VfB Bühl konnte noch von Glück reden, dass Hausach gegen Elchesheim ebenso verlor.

SC Offenburg -

SV Niederschopfheim 1:2.

Die Gäste wahrten mit ihrem Auswärtssieg die letzte Chance, doch noch an Hausach vorbei auf den viertletzten Platz rücken zu können. Dabei fing die Partie für die Gäste nicht gut an. Stroinoff brachte den Sport-Club in Führung (31.). Stiglmeier gelang der Ausgleich (39.). Als sich so gut wie jeder Zuschauer mit der Punkteteilung abgefunden hatte, gelang Stefan Kalischnigg, dem Dreh- und Angelpunkt der Gäste, doch noch der Siegtreffer (90.).

SV Oberkirch -

FSV Altdorf 2:2.

Zwar ist für den SVO der eine Punkt nach einem 0:2-Rückstand noch als Erfolg zu werten, doch zog Niederschopfheim am Team des ausscheidenden Marco Kesch vorbei. Die Lage im Abstiegskampf wird dadurch immer bedrohlicher. Mösch (6.) und Zeller (48.) hatten mit zwei frühen Toren in den jeweiligen Halbzeiten für Schockmomente beim SVO gesorgt, die freilich gute Moral zeigten. Eyenga bewahrte mit seinen beiden Toren (52., 89.) Oberkirch vor dem wohl moralischen K.o.

TuS Oppenau -

Phönix Durmersheim 5:1.

Es ist gewiss schon als zu Erfolg zu werten, dass der erste Absteiger die Partie bis zur Pause beim Stand von 1:1 noch offen hielt. Doch danach folgte der Einbruch. Oppenau muss nach dem Heimsieg nicht mehr um den Klassenerhalt bangen. Tore: 1:0 Wild (6.), 1:1 Sadeghi (11.), 2:1 Müller (48.), 3:1 Herrmann (58.), 4:1 Müller (62.); 5:1 Huber (77.).

VfB Bühl -

SV Freistett 2:4.

Dem VfB gelingt nichts mehr: Zwar konnten die Hausherren das Spiel gegen den forschen Aufsteiger nach Blitzführung von Heinz kurzzeitig drehen, doch postwendend kassierte der VfB durch den erneut völlig ungestörten Heinz den Ausgleich. Es kam noch schlimmer: Nach einer Ecke bugsierte Freistetts Wehrle den Ball zur Führung ins Tor, drei Minuten später war er von der Strafraumkante zur Stelle. Einer der wenigen Lichtblicke beim VfB war A-Jugendkeeper Sven Bürgin. Tore: 0:1 Heinz (3.), 1:1 Lusch (7.), 2:1 Avdimetaj (14.), 2:2 Heinz (16.), 2:3, 2:4 Wehrle (35., 38.).

Rastatter SC/DJK -

SV Sinzheim 1:1.

Möglicherweise hätte das niveauvolle Derby einen anderen Verlauf genommen, hätte Sinzheims Georgios Kanavos nicht einen Strafstoß an die Querlatte gedonnert (32.). Zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste nach einem Treffer von Marco Hüttlin bereits mit 1:0. Vor stattlicher Kulisse übernahmen die Rastatter nach dem Wechsel das Kommando und drängten auf den Ausgleich - mit Erfolg: Acht Minuten vor dem Ende gelang Spielgestalter Oussama Ayari das 1:1. Tore: 1:0 Hüttlin (28.), 1:1 Ayari (82.).

SC Hofstetten -

Spvgg Ottenau 2:1.

Der neue Primus legte los wie die Feuerwehr und führte nach sieben Minuten durch den Doppelschlag von Michael Krämer mit 2:0. Ottenaus Torjäger Sandro Cuttica gelang zwar noch vor der Pause der Anschluss, für mehr reichte es aber nicht: Tore: 1:0, 2:0 Krämer (4., 7.), 2:1 Cuttica (44.).

SV Hausach -

RW Elchesheim 0:1.

Die Gäste standen in der Defensive bombensicher und ließen kaum Chancen zu. Insofern reichte der Treffer von Roberto Riili zum Auswärtssieg. Dieser ist umso höher einzuschätzen, da Leutrim Beqiraj zehn Minuten nach seiner Einwechslung wegen Beleidigung seines Gegenspielers mit Rot wieder vom Feld musste. Tor: 0:1 Riili (30.). (moe/mi)