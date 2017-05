Rastatter TTC schafft Klassenerhalt

Baden-Baden

Zweikampf um Landesliga-Titel Baden-Baden (red) - Während in der Landesliga die Meister- und Vizemeisterschaft zwischen dem neuen Spitzenreiter SC Hofstetten und Verfolger TuS Durbach entschieden wird, ist die theoretische Hoffnung des SV Sinzheim auf Rang zwei nach dem 1:1 in Rastatt (Foto: Vetter) erloschen.

Sinzheim fordert Spitzenreiter Baden-Baden (red) - In der Fußball-Landesliga fordert der SV Sinzheim, der nach fünf Siegen in Folge nicht mehr um den Klassenerhalt bangen muss, Tabellenführer SC Hofstetten. Trainer Andreas Lamprechts (Foto: toto) Team könnte damit das Zünglein an der Waage im Titelkampf sein.