Eine Überraschung und zwei Kantersiege

Die Hinspiele der zweiten Runde im ADAC Motoball-Pokal hatten es in sich. Der souveräne Spitzenreiter der Südliga, MSC Taifun Mörsch, verlor verdient beim 1. MSC Seelze. Deutliche Siege feierten dagegen der MSC Ubstadt-Weiher und der MSC Puma Kuppenheim.

Das hatte sich der MSC Taifun Mörsch sicherlich anders vorgestellt. Der Tabellenführer der Motoball-Bundesliga Süd verlor verdient mit 1:4 beim 1. MSC Seelze und muss sich nun im Rückspiel anstrengen, um noch das Halbfinale im Pokal zu erreichen. Die Badener mussten in Niedersachsen ohne Patrick Palach antreten und gerieten schon nach einer Minute durch Tobias Hahnenberg in Rückstand. Allerdings konnte Manuel Fitterer noch im ersten Viertel ausgleichen. Im zweiten Viertel sahen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch, aber keine Tore. Hahnenberg brachte die Hausherren dann im dritten Abschnitt erneut in Führung. Diese gab Seelze nicht mehr ab. Vygandas Zilius erhöhte im letzten Abschnitt per Elfmeter auf 3:1. Hahnenberg machte dann noch alles klar. Taifun-Trainer Enrico Tritsch sieht für das Rückspiel trotzdem nicht schwarz: "Auf eigenem Platz und in in voller Besetzung sind die drei Tore im machbaren Bereich."

Das Halbfinal-Ticket so gut wie gelöst hat der MSC Ubstadt-Weiher. Der Titelverteidiger siegte am Samstagabend vor rund 350 Zuschauern mit 15:3 gegen den MSC Comet Durmersheim. Im ersten Viertel brauchten die Spargelstädter nach der frühen Führung in der zweiten Minute durch Kevin Fröhlich ein wenig, um in Schwung zu kommen. Erst im zweiten Abschnitt drehten die Hausherren auf. Kevin Gerber (24., 27.), Domink Hassis (25.), Kevin Fröhlich (29.) und Luca Böser (39.) erzielten fünf Treffer für Ubstadt-Weiher. Durch den Anschlusstreffer von Daniel Kranefeld in der 26. Minute stand es zur Halbzeit 6:1. Auch im dritten Viertel ging das muntere Toreschießen weiter. Böser (49.), Fröhlich (53., 56.) und Gerber (53., 59.) waren für den deutschen Meister erfolgreich. Dennis Ring traf zwischenzeitlich in der 54. Minute für den Comet. Mit 11:2 ging es in die letzten 20 Minuten. Hier gab man beim MSC Ubstadt-Weiher dem Nachwuchs eine Chance. Zunächst erhöhte Fröhlich (64.) auf 12:2. Hassis (74.) und Rico Gleie (76.) bauten den Vorsprung auf 14:2 aus. Jonas Burger verkürzte in der 78. Minute für den Altmeister. Daniel Erbes setzte kurz vor Abpfiff den Schlusspunkt unter den 15:3-Erfolg.

Eine ebenfalls klare Sache war das Pokalspiel am Sonntagnachmittag in Kuppenheim. Der MSC Puma besiegte den MSF Tornado Kierspe klar mit 16:1 Für die chancenlosen Gäste aus der Nordliga traf Daniel Birkhein. Für den MSC waren Benjamin Walz (6), Max Schmitt (4), Robin Benz (3), Jannis Schmitt (2) und Sven Schmidt erfolgreich. Durch den deutlichen und verdienten Sieg hat sich der Südligist so gut wie sicher ins Halbfinale geschossen.(tm)