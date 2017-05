Dietsche setzt Ausrufezeichen Im Rastatter RTV-Stadion ermittelten die Leichtathletik-Jugendlichen der Klassen U16 und U14 ihre diesjährigen Kreismeister. Anders als bei den "Wasserspielen" im vergangenen Jahr waren bei frühsommerlichen Temperaturen die äußeren Bedingungen optimal. Auch bei den Zwölf- bis 15-jährigen Nachwuchsathleten waren die Teilnehmerfelder sehr gut gefüllt. Schnellster 100-Meter-Sprinter war der 15-jährige Christian Dietsche vom SCL-Heel Ba-den-Baden. Im Endlauf setzte er sich in starken 11,59 Sekunden souverän gegen den Steinbacher Niklas Huber (12,20) durch. Seinen zweiten Sieg holte Dietsche knapp zwei Stunden später auf der 300-Meter-Strecke. In 38,59 Sekunden setzte er erneut ein Ausrufezeichen in der noch jungen Saison. Einen Doppelsieg gab es auch für Yannic Reith (TV Bühlertal), der sich mit 35,71 Metern im Speerwurf vor Christian Dietsche durchsetzte und sich beim Hochsprung auf beachtliche 1,66 Meter steigerte. Zweimal auf Platz eins landete auch Niklas Huber (SR Yburg Steinbach). Beim Kugelstoßen erzielte er gute 13,54 Meter und beim Weitsprung siegte er mit 5,50 Metern vor Reith (5,37). Auch in der Klasse M14 kam der schnellste Sprinter aus Baden-Baden: Jonas Falk entschied sowohl die 100 Meter in 12,65 Sekunden als auch die 300 Meter in 41,75 Sekunden für sich. Zweimal ganz oben stand auch Jonathan Bertele (TV Bühlertal), der das Speerwerfen mit 39,78 Metern souverän für sich entschied. Jona Fruchtmann (Steinbach) holte sich die Titel im Kugelstoßen mit 11,19 Metern und Diskuswerfen mit 34,72 Metern. Zum Ende der Meisterschaften gab es über 800 Meter ein spannendes Finish zwischen den beiden Steinbachern Moritz Merkel und Fabian Haedecke, das Merkel mit 2:26,75 zu 2:27,14 Minuten knapp für sich entschied. Dreifachsiegerin der Mädchen W15 wurde Rachel Fruchtmann vom Sportring Yburg Steinbach. Mit starken 38,25 Metern gewann sie den Speerwurf, mit 1,55 Metern den Hochsprung und mit glatten 5,00 Metern den Weitsprung. Beim Kugelstoßen glänzte Vanessa Kobialka (TV Iffezheim) mit 12,37 Metern. Auch beim Diskuswerfen sorgte Kobialka mit 35,44 Metern für die herausragende Leistung. Über 100 Meter setzte sich Celine Scheifele (Steinbach) in 13,32 Sekunden gegen ihre Vereinskameradin Dana Lang (13,42) durch. Fast genauso schnell war in W14 Hanna Altmann (Steinbach), die für die 100 Meter 13,37 Sekunden benötigte und Helen Baumgarten (Steinbach; 13,51) auf Platz zwei verwies. Ihren zweiten Titel holte Altmann beim Weitsprung mit 4,94 Metern, wiederum vor Baumgarten (4,79). Die drehte beim Hochsprung die Reihenfolge um und siegte mit 1,52 Metern vor Altmann (1,49). Herausragende Werferin dieser Klasse war Lia Bondar (Steinbach) als Dreifachsiegerin mit Kugel (9,98), Diskus (22,09) und Speer (28,56). Schnelle Zeiten erzielten Stina Burgard (Bühlertal) mit 44,67 Sekunden über 300 Meter und Lisa Merkel (Steinbach) mit 2:30,66 Minuten über 800 Meter. Die 75 Meter der Jugendlichen M13 entschied Felix Eberle (TG Ötigheim) in 10,42 Sekunden für sich. Beim Weitsprung holte er mit 4,90 Metern seinen zweiten Titel. Amandus Lazar Hohenschutz (TV Gernsbach) wurde ebenfalls Doppelsieger mit 28,67 Metern im Speerwurf und 8,67 Meter beim Kugelstoßen. Den Hochsprung entschied Silvan Juschus (Rastatter TV) mit 1,35 Metern für sich. Als Dreifachsieger trug sich Nico Lanz (TV Gernsbach) in der Klasse M12 in die Ergebnisliste ein. Er gewann den Hochsprung mit 1,38 Metern, das Kugelstoßen mit 6,71 Metern und das Diskuswerfen mit 17,17 Metern. Über 800 Meter holte Marx Warlich (RTV) in 2:35,34 Minuten einen deutlichen Sieg vor Luis Roth (LAG Obere Murg; 2:42,89), der zuvor die 75 Meter in 10,80 Sekunden für sich entschieden hatte. Den einzigen Doppelsieg in W13 gab es durch Nadia Zoe Schneider (TV Gernsbach) beim Kugelstoßen (7,08) und Diskuswerfen (22,93). Mit 30,41 Metern beim Speerwurf holte Natalie Tschierske einen Sieg für Gastgeber RTV. Jolien Ring (LG Hardt) entschied den 75-Meter-Sprint in 10,40 Sekunden für sich. Sara Lazarevic (SCL-Heel Baden-Baden) war bei den Zwölfjährigen über 75 Meter in 10,44 Sekunden fast so schnell wie die W-13-Siegerin. Zudem gewann sie mit 4,64 Meter im Weitsprung. Luisa Ortanderl (LG Hardt) holte zwei Titel in 2:47,29 Minuten über 800 Meter und mit 19,16 Metern beim Speerwurf. Einen deutlichen Hochsprungsieg gab es mit 1,45 Metern durch Angelina Mamic (TS Ottersdorf). (rawo)

