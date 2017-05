Kunz: "Langfristig wollen wir nach oben"

BT: Herr Kunz, das entscheidende Spiel in Buchen war am Sonntagabend, am Montag war Feiertag. Hand aufs Herz: Wie lange ging die Partynacht?

Andreas Kunz: Buchen liegt ja nicht gerade um die Ecke. Zudem mussten wir wegen einer Vollsperrung auf der Autobahn einen Umweg fahren und waren erst um drei Uhr wieder in Baden-Baden. Da ist es natürlich schwierig mit feiern gehen. Aber eine kleine Gruppe war dennoch ein, zwei Stunden in der Stadt unterwegs. Die große Party wollen wir natürlich nachholen - entweder nach dem Pokalhalbfinale gegen Rastatt oder nach dem Finale gegen Lörrach.

BT: Durch die erfolgreiche Relegation haben die Colors den vierten Aufstieg in Folge eingetütet. Nach dem Gesetz der Serie müssten sie also nach der nächsten Saison in die Regionalliga aufsteigen...

Kunz (lacht): Das wäre schön! Wir werden alles dafür tun, um in der neuen Liga mithalten zu können, das primäre Ziel ist natürlich der Klassenerhalt.

Interview

BT: Das klingt fast ein bisschen verhalten...

Kunz: Bei einer Brücke baut man ja auch zuerst die Pfeiler und Stützen, erst dann kommt der Überbau, den man befahren kann. Das ist unsere Philosophie: ein Schritt nach dem anderen. Natürlich wollen wir insgesamt den Erfolg fortschreiben, keiner macht das ja, um stehenzubleiben. Selbstverständlich gilt es, das Maximale rauszuholen, aber der Aufstieg ist nicht das erklärte Ziel. Aber eines ist auch klar: Verschließen würden wir uns auf jeden Fall nicht. Langfristig wollen wir schon nach oben - gern auch in die Professionalität. Aber das ist Zukunftsmusik.

BT: Bleiben wir also im Hier und Jetzt. Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe für den Erfolg des noch jungen Vereins?

Kunz: Da muss man ein bisschen ausholen: Zum Zeitpunkt unserer Gründung gab es in der Region ein riesiges Basketball-Defizit. Daher war das Interesse sehr groß, daraus ein richtiger Hype entstanden ist, was Basketball in Baden-Baden angeht. Davon profitieren wir bis heute.

Auch die Struktur im Hintergrund darf man nicht vergessen. Was uns von anderen Vereinen unterscheidet, ist die breite Vorstandschaft, schon seit der Gründung. Viele Verantwortliche bringen wichtige Kernkompetenzen mit und haben auch schon andere Clubs geführt, beispielsweise unsere Vorsitzenden Bahadir Acikkol und Mustafa Basar im Fußballbereich. Das hat uns sehr geholfen, andere Perspektiven und Möglichkeiten eröffnet. Was den Erfolg auf dem Feld angeht, war es in erster Linie sehr viel harte Arbeit, die die Jungs im Training geleistet haben, sowie unsere Kadertiefe.

BT: Anfang 2016 haben Sie Mirza Djodjic als Spielertrainer verpflichtet. Dummerweise hat er sich in der Vorbereitung schwer am Knie verletzt und konnte daher nur an der Seitenlinie wirken. Wie groß ist dennoch sein Anteil am Erfolg?

Kunz: Der ist immens. Er ist natürlich einer der Hauptverantwortlichen, was den Erfolg der Mannschaft betrifft. Sein Basketball-Know-how, seine Erfahrung als Spieler in höheren Ligen, seine konstruktive Vorgehensweise hat uns enorm weitergebracht. Der aktuelle Erfolg trägt seine Handschrift.

BT: Seine Erfahrung wird nun in der Oberliga gefragt sein. Was wird dort auf den Verein strukturell zukommen?

Kunz: Das ist ein großer Schritt, vor allem finanziell. Die Verbandskosten steigen, die Schiedsrichterkosten steigen, alles ist ein Tick professioneller. Deshalb müssen wir uns auch um zusätzliche Sponsoren bemühen, die uns unterstützen. Auch infrastrukturell kommen einige Veränderungen auf uns zu, angefangen von den längeren Fahrstrecken bis zu bürokratischen Dingen mit dem Verband. Es gibt also einige Planungen, die wir angehen müssen und die im Hintergrund auch schon laufen. Nicht zuletzt steht die Kaderplanung an. Mit einigen Spielern haben wir schon gesprochen, richtig konkret wird das aber erst Ende Juni.

BT: Die United Colors sind nicht nur sportliche Überflieger, sondern auch unabhängig vom Korberfolg ein ungewöhnlicher Verein. Das impliziert ja schon der Name. Was ist das Besondere?

Kunz: Die Idee, als wir den Verein gegründet haben war, die Sportart Basketball nach Baden-Baden zurückzubringen und Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen - völlig unabhängig von Herkunft, Religion oder Hautfarbe - durch Freude am Basketballsport miteinander zu vereinen. Diese Grundidee hat sich mittlerweile zu einer echten Marke entwickelt. Nicht umsonst sind Menschen aus 20 verschieden Nationen bei uns im Verein. Bei allem sportlichen Ehrgeiz, dieser Aspekt steht weiterhin im Vordergrund - auch in den nächsten Jahren.