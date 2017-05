SVS erneut Derby-Favorit

Selbst die Experten wagen da kaum mehr einen Tipp, wer in zwei Wochen als Landesliga-Meister gekürt wird. Praktisch wöchentlich wechseln sich der SC Hofstetten und TuS Durbach an der Spitze ab, was gewiss nicht für die Klasse des Duos und auch nicht der Liga spricht. Lediglich vier Tore trennen beide Teams drei Spieltage vor Saisonschluss.

Am Wochenende gibt es wohl ein Fernduell im Wettschießen, denn der Spitzenreiter beim Absteiger in Durmersheim und Durbach zu Hause gegen den Vorletzten SV Oberkirch wollen beide etwas für das vielleicht am Saisonende noch entscheidende Torverhältnis tun. Aus regionaler Sicht ist einzig die Abstiegsfrage noch akut. Und in den beiden Derbys zwischen dem SV Sinzheim und VfB Bühl sowie SV Ottenau und Rastatter SC/DJK kann dabei eine Vorentscheidung fallen.

Völlig unbelastet kann von dem Quartett nur der SV Sinzheim antreten, der noch maximal den dritten Platz belegen kann. "Zumindest aber Platz vier wollen wir bis zum Saisonschluss halten. Wir müssen aggressiv, geduldig und mit Kopf spielen", sagt SVS-Trainer Andreas Lamprecht vor dem zweiten Duell mit dem VfB innerhalb von drei Wochen. An Ostern siegte Sinzheim im Nachholspiel 2:0 und ist aktuell gewiss besser drauf.

Bühls Spielausschuss Bernd Bross weiß um die Probleme, die sich auch nach dem Abgang von Jürgen Schnurr gegen Freistett zeigten: "Einige bei uns wie Max Fischer sind nicht fit, müssen aber trotzdem ran. Wir stehen hinten nicht sicher, produzieren viel zu viele Abspielfehler und kriegen regelmäßig frühe Gegentore. Das wird sehr schwer für uns bei der derzeitigen Form des Gegners." Trotz der immer vorhandenen Rivalität bei Vereinen, die nur sieben Kilometer auseinander liegen, wünscht sich Lamprecht den VfB nicht eine Klasse tiefer. "Ich bin ganz neutral, hatte zum Beispiel auch zu Jürgen Schnurr immer einen guten Kontakt. Aber ein Derby will man immer gewinnen, zudem möchten wir auch keine Wettbewerbsverzerrung betreiben."

Im zweiten Derby kann der Rastatter SC/DJK die allerletzten Zweifel am Klassenerhalt mit einem Sieg beim langjährigen Bezirksliga-Rivalen in Ottenau ausräumen. "Wir haben einige Schritte gemacht, jetzt müssen wir nach dem kleinen Leistungstal auch noch den letzten machen. Allerdings sind wir in den Duellen gegen Ottenau unter meiner Ägide in den seltensten Fällen als Sieger vom Platz gegangen", weiß Coach Hubert Luft um die besondere Brisanz.

Die SV Ottenau ist ebenso drauf und dran, die Saison zu einem guten Abschluss zu bringen. "Ich hoffe doch, dass es für uns reicht, der Elchesheimer Sieg in Hausach hat uns natürlich auch geholfen", freute sich Trainer Thomas Gerold. Beim Spitzenreiter in Hofstetten wäre sogar Zählbares drin gewesen, "doch wir haben leider die Anfangsphase verschlafen". Gegen den guten alten Bekannten aus Rastatt gilt es genau dies zu verhindern: "Das waren immer enge Duelle, das wird auch diesmal ein heißer Fight."

Rot-Weiß Elchesheim hat nicht nur der mittelbadischen Konkurrenz mit dem Auswärtssieg geholfen, sondern sich nochmals die Chance eröffnet, von Rang fünf im Schlussspurt gar noch zwei Positionen gutmachen zu können. Im Heimspiel gegen Oppenau ist man Favorit.