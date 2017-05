Greiss soll es richten

Thomas Greiss flogen die Pucks um die Ohren. Noch einmal nahmen die deutschen Eishockey-Nationalspieler ihren Torhüter ins Visier, ehe es nach dem Abschlusstraining in die Kabine ging. Auf den NHL-Star kommt es besonders an, wenn das Team von Bundestrainer Marco Sturm heute (20.15 Uhr/Sport1) gegen die USA in die Heim-WM in Köln startet. "Er ist einer der Besten der Welt", sagt Verteidiger Moritz Müller, "wir sind froh, dass wir ihn im Kasten haben." Der Goalie der New York Islanders ist der größte Hoffnungsträger in der DEB-Auswahl, auf ihm lastet der größte Druck. Doch der Füssener bleibt cool. "Ich bin ein bisschen aufgeregt", gibt Greiss zu, "aber ich kann noch gut schlafen. Ja mei." Seine bayerische Bierruhe ist seine größte Stärke. "Seine Gelassenheit und seine Coolness strahlen aus", meint Sturm, "nicht nur auf die Spieler, auch auf die Trainer. Man hat einfach ein gutes Gefühl, wenn er im Tor steht." Einen herausragenden Torhüter braucht die deutsche Mannschaft, wenn sie vor 18500 Zuschauern in der ausverkauften Lanxess Arena einen guten Start hinlegen will. Auftaktgegner USA ist mit einem stark besetzten NHL-Kader angereist, die Jungstars Johnny Gaudreau, Jack Eichel und Dylan Larkin versprechen viel Offensivkraft. Der 31-Jährige Greiss kennt es, besonders im Fokus zu stehen. Seit er vor anderthalb Jahren in New York endlich zur Nummer eins aufgestiegen ist, ist er Kult. Auf T-Shirts steht er mit Dornenkrone im Tor, im Internet grüßt er mit Heiligenschein in Klubfarben. "Das ist schon ganz lustig und entlockt ein Lächeln", sagt der Allgäuer. Nur auf ihren Messias im Tor dürfen sich die deutschen Nationalspieler aber nicht verlassen, wenn sie zum WM-Auftakt punkten wollen. "Ein guter Torwart macht schon mal 50 Prozent aus", meint Stürmer Felix Schütz, ist jedoch auch von anderen Mannschaftsteilen überzeugt: "Du brauchst eine super Verteidigung, da sind wir gut aufgestellt." Mit NHL-Routinier Dennis Seidenberg und Nordamerika-Heimkehrer Christian Ehrhoff, die zusammen 1762 Spiele in der besten Eishockey-Liga der Welt auf dem Buckel haben, aber auch dem Münchner Konrad Abeltshauser, DEL-Verteidiger des Jahres, und den WM-erfahrenen Frank Hördler und Müller ist die deutsche Abwehr hochkarätig besetzt. Allerdings fehlte Kapitän Ehrhoff beim Abschlusstraining gestern - wegen eines "kleinen Wehwehchens", so Sturm. Die Hoffnungen ruhen sonst vor allem auf NHL-Profi Tobias Rieder (Arizona Coyotes). Und auf Schweden-Legionär Schütz, dem USA-Experten: Vor sieben Jahren schoss er die deutsche Mannschaft vor fast 80000 Fans auf Schalke zum 2:1-Auftaktsieg gegen die USA und trat die riesige Euphoriewelle los, die sie bis ins Halbfinale spülte. Schütz: "Es wäre schon gut, wenn wir von den ersten drei Spielen zumindest eins gewinnen würden." Verteidiger Moritz Müller meinte: "Die Anspannung ist schon da. Man darf nicht verkrampfen." Coach Sturm: "Es ist wichtig, dass die Mannschaft nicht übermotiviert an die Sache rangeht, sie ist gut genug für was Tolles."(sid)

