Ein Schritt fehlt noch

So schnelllebig kann der Fußball sein: Während der SV 08 Kuppenheim am vergangenen Samstag beim Rangzweiten Freiburger FC eine 2:6-Klatsche einstecken musste, feierte das Team von Trainer Matthias Frieböse keine 48 Stunden danach im heimischen Wörtelstadion einen 5:0-Kantersieg gegen den Tabellendritten aus Denzlingen. Es war ein wichtiger, ja sogar ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt für die Schwarz-Blauen. Den finalen Schritt hin zum Ligaverbleib will der SV 08 nun heute beim Gastspiel in Kehl gehen.

Ein Blick auf die Tabelle verrät, wie wichtig der Erfolg gegen Denzlingen für die Knöpflestädter war. Da auch die Konkurrenz aus Mörsch und Stadelhofen am Doppelspieltag zumindest ein Spiel gewannen, bleibt der SV08 mit 41 Punkten sechs Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz, den momentan der SV Mörsch belegt. Ein beruhigendes Polster, wenngleich Frieböse noch mahnt: "Es war zwar ein großer Schritt, aber rein rechnerisch fehlt uns noch ein Punkt zum Klassenerhalt. Den wollen wir natürlich in Kehl holen, am besten natürlich drei."

Mit der Leistung seiner Mannschaft gegen Denzlingen war Frieböse selbstredend zufrieden - vor allem das Agieren bei eigenem Ballbesitz sowie das schnelle Umschaltspiel waren ganz nach dem Geschmack des 08-Trainers. Doch auch beim Auswärtsspiel in Freiburg war Frieböse "alles andere als enttäuscht. Der FFC hat einfach einen sehr guten Tag erwischt". Sein Team habe sich nach dem 0:3-Rückstand mit dem 2:3 "toll zurückgekämpft" - bis zur Gelb-Roten Karte für Dominik Stanic. "Danach war es fast unmöglich, etwas Zählbares mitzunehmen", sagt Frieböse.

Etwas Zählbares ist nun beim Gastspiel in Kehl das erklärte Ziel der Kuppenheimer. "Einfach wird es aber nicht. Fußballerisch gehört Kehl sicherlich zu den besseren Teams in der Liga", ist sich der 08-Coach über die Schwere der Aufgabe bewusst. Schließlich hat der KFV noch einige Akteure in seinen Reihen, die im vergangenen Jahr in der Oberliga gegen den Ball getreten haben. Um den Klassenerhalt bereits in Kehl unter Dach und Fach zu bringen, kann Frieböse personell aus dem Vollen schöpfen.

Unter der Woche wurde bekannt, dass der frühere A-Jugendtrainer auch in der kommenden Saison die Geschicke am Spielfeldrand leiten wird. "Ich freue mich über das Vertrauen in meine Person, gerade als Ur-Kuppenheimer ist es was Besonderes, die erste Mannschaft zu trainieren. Die Konzentration gilt aber erstmal Kehl", sagt Frieböse.