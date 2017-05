Finale mit Luxusproblemen

Dass die Handballer des TV Sandweier eine herausragende Oberliga-Saison spielen - genau genommen sogar die erfolgreichste in der Vereinshistorie - wurde an dieser Stelle schon hinlänglich erwähnt. TVS-Trainer Ralf Ludwig hat nun aber einen ganz neuen Weg gefunden, den Erfolg seines Teams einzuordnen: Er hat sich geärgert.

Darüber nämlich, dass seine Truppe beim 31:25-Sieg bei der schon abgestiegenen SG Heddesheim nicht mit zehn oder 15 Toren Unterschied gewonnen hat, sondern nur mit deren sechs. Wohl dem, der sich derartigen Ärger leisten kann. Folglich spricht Ludwig auch von "Luxusproblemen", die verdeutlichen, "dass wir in dieser Saison nicht viel verkehrt gemacht haben". Das ist natürlich schwer untertrieben: Mit 31:27 Punkten stehen die Mittelbadener vor dem letzten Spieltag auf Platz sechs der Tabelle und werden die Saison erstmals mit einem positiven Punktekonto abschließen - egal wie das abschließende Duell am Sonntag in der Rheintalhalle ausgeht.

Dass Ludwig nach dem Spiel gegen den TSV 1899 Blaustein wieder von "Luxusproblemen" sprechen kann, ist nicht unbedingt anzunehmen. Denn nach der Meinung des Trainers der Grün-Weißen sind die Gäste aus dem Alb-Donau-Kreis "eine ganz andere Hausnummer" als es zuvor die SG Heddesheim war. Das weiß Ludwig nicht zuletzt aufgrund des Hinspiels, bei dem sich der TVS knapp drei Toren geschlagen geben musste, aber laut Einschätzung des Trainers auch eines "der schlechtesten Saisonspiele" abgeliefert hat. Ludwig warnt zwar vor allem vor Linksaußen Philipp Frey und Rückraumakteur Patrick Rapp, fügt allerdings hinzu: "Die sind im Angriff auf jeder Position gut besetzt."

Umso mehr ist bei den Hausherren im Defensivverbund taktische Disziplin gefragt: Die Speerspitze der Sandweierer 5-1-Deckung darf nicht zu offensiv agieren, so Ludwig, die Verteidiger auf den Halbpositionen dürfen sich nicht weiter als acht Meter herauslocken lassen. "Dann sollte es funktionieren", glaubt der Coach, der selbstredend betont, "dass wir auch das letzte Spiel gewinnen wollen, um mit einem positiven Gefühl in die lange Sommerpause gehen zu können."

Für Emotionen ist also morgen in vielerlei Hinsicht gesorgt: In die Freude über eine starke Saison dürfte sich etwas Abschiedsschmerz mischen, denn das finale Duell gegen Blaustein ist gleichzeitig der vorerst letzte Auftritt von Johannes Heiß in grün-weiß: Vor drei Jahren kam der Spielgestalter vom TV Bretten, nun wechselt der 30-Jährige zurück zu seinem Heimatverein Weingarten in die Badenliga. "Ihn lasse ich überhaupt nicht gern gehen", sagt TVS-Coach Ludwig mit etwas Wehmut in der Stimme, "Johannes ist ein Spieler, der meine Handball-Konzeption aufs Feld bringen kann. Das kann Heiß bei seinem Abschied vor heimischem Publikum nochmals explizit unter Beweis stellen, denn der Strippenzieher ist am Sonntag besonders gefordert. Weil Teamkollege Daniel Grimm im Training umgeknickt ist, ist ein Einsatz des Mittelmanns äußerst unwahrscheinlich. "Da gehen wir lieber kein Risiko ein", so Ludwig. Insofern darf Heiß, der schon am vergangenen Wochenende 60 Minuten durchgespielt hat, vermutlich wieder über die volle Distanz gehen.