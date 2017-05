Bezirk freut sich über vier Titel Bei den südbadischen Tischtennis-Pokalendspielen in Haslach war der Bezirk Rastatt/Baden-Baden mit vier von sechs Titeln der große Gewinner der Veranstaltung. In den beiden Königsklassen der A-Kategorien ging der Titel bei den Männern an die TTSF Hohberg und bei den Frauen an Badenligameister TTF Stühlingen, die im Endspiel Verbandsligameister TTV Kappelrodeck besiegten. Von den anderen Pokalen gingen drei an den TTF Rastatt, bei den Männern und Frauen B sowie bei den Frauen C. Den C-Pokal sicherte sich der TB Sinzheim. Im A-Wettbewerb scheiterte die Spvgg Ottenau durch eine 1:4-Niederlage gegen Hohberg. Mit dem 4:2-Erfolg über den SV Eichsel beendete Ottenau das Turnier als Zweiter. Sebastian Graf gewann beide Einzel und das Doppel mit Ruf. Keine Siegchance hatte der TTV Kappelrodeck beim 1:4 gegen die TTF Stühlingen bei den Frauen A. Beim 4:0.Erfolg gegen den TTC Altdorf gaben U. Maier, Juana Maier und Seiler gerade mal drei Sätze ab. Gegen Beuren, gegen den sich der TTV Kappelrodeck in der Verbandsligasaison mit zwei Remis begnügen musste, gelang nach einem 1:2-Rückstand noch ein 4:2. U. Maier (2), J. Maier und das Doppel U. Maier/Seiler entschieden das Match. Die TTF Rastatt II zeigten sich beim 4:3-Finalsieg gegen den TTC Endingen nervenstark. Im entscheidenden Match zwischen Henkel und Baeriswyl mobilisierte der Rastatter alle Kräfte. Den fünften Matchball ververwandelte Henkel zum 11:6-Sieg, was seinem Team den Pokalsieg bescherte. Mangels Teilnahme fand in der Frauen-B-Disziplin nur ein Spiel statt. Die TTF Rastatt II setzte sich mit 4:2 gegen die DJK Oberharmersbach durch. Zwei Einzelsiege von Nachwuchsspielerin Lilly Schmitt ebneten den TTF den Weg zum Pokaltriumph. Anne-Catherine Klein unterlag Antonia Lehmann in fünf Sätzen, Schmitt mit einem 3:1-Erfolg gegen Vanessa Lehmann und Gudrun Kirschner, die sich gegen Felicitas Lehmann im Entscheidungssatz mit 11:8 schadlos hielt, brachten die 2:1-Führung für Rastatt. Nach der Doppelniederlage zum 2:2 sorgte Schmitt mit dem Sieg gegen A. Lehmann für die Vorentscheidung. Klein nahm diese Vorlage auf und gewann nach einer 4:11-Niederlage gegen F. Lehmann im ersten Durchgang die folgenden drei Sätze zum Gesamtsieg. Der TB Sinzheim feierte mit einem klaren 4:1-Sieg gegen den FSV Ebringen den Pokalsieg bei den Männern C. Maik Deißler führte sein Team mit zwei Einzelsiegen und dem Doppelerfolg mit Wolfgang Fischer zum Erfolg, den vierten Punkt errang W. Fischer mit einem glatten Dreisatzerfolg. In den Vorrundenpartien hatte Sinzheim die DJK Oberharmersbach mit 4:2geschlagen, im zweiten Spiel gegen den TuS Hüfingen II ging es beim umkämpften 4:3-rfolg über die volle Distanz. Deißler blieb im Einzel bei je zwei Siegen ungeschlagen. Gegen Oberharmersbach punkteten Dr. Patrick Fischer und W. Fischer, gegen Hüfingen siegten Deißler/W. Fischer im Doppel. Im entscheidenden Schlusseinzel sicherte W. Fischer mit einem 3:0-Sieg den Finaleinzug. Im Frauen-C-Pokal bezwangen die TTF Rastatt III den TTC Ebersweier mit 4:2. Lena Eichin und Julia Wipper brachten die TTF mit 2:1 in Führung. Nach der Doppelniederlage zum 2:2 gelang Eichin mit einem Fünfsatzsieg das 3:2, Christine Stahlberger legte mit einem Dreisatzerfolg zum 4:2-nach. Die vier Siegerteams qualifizierten sich für die deutschen Pokalmeisterschaften.(ti)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben