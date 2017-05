Siegen fürs eigene Image

Wenn Marc-Patrick Meister über Fußball redet, hat er derzeit selten Grund für Euphorie. Am Donnerstag war es endlich mal wieder so weit. Meister war auf den morgigen Gegner seines Karlsruher SC (13.30 Uhr) angesprochen worden: "Ich habe einen Heidenrespekt vor Fürth. Das ist eine Mannschaft, die für jede Situation einen spielerischen Plan hat und den Ball meist am Boden lässt", sagte er.

Wer sich mit dem Mann, der jüngst einen bis 2019 datierten Vertrag als KSC-Chefcoach unterzeichnet hat, schon mal über dessen eigenes Fußball-Verständnis unterhalten hat, weiß, dass der auf Ballbesitz und einstudierte Passfolgen basierende Fußball, den sein Fürther Kollege Janos Radoki spielen lässt, ziemlich genau seiner eigenen Idealvorstellung entspricht. Und es ist ja auch gar nicht ausgeschlossen, dass Meister in der kommenden Drittliga-Saison eine Mannschaft zusammenbekommt, mit der er die Mischung aus Spielkultur und Physis auf den Platz bringen kann, die man braucht, wenn man sofort wieder aufsteigen will.

Die Realität am ersten Maiwochenende 2017 hat mit seinem Idealbild allerdings relativ wenig gemein. Alle vier Spiele unter Meisters Ägide gingen verloren, und auch wenn es kaum einen Fan gibt, der die Schuld am Karlsruher Niedergang dem vierten Trainer in dieser Spielzeit zuschiebt - schlecht fürs eigene Image wäre es nicht, wenn der KSC aus den drei Spielen gegen Fürth, Dresden und Braunschweig noch ein paar Zähler mitnehmen könnte.

Dass bei den Franken acht verletzte Spieler ersetzt werden müssen, könnte selbst dem KSC entgegen kommen, der bisher in 31 Spielen nur 22 Tore geschossen hat. "Natürlich sollen sich jetzt die Spieler zeigen, die auch nächste Saison eine Rolle spielen", sagt Meister. "Aber wir machen garantiert nichts, das die Siegchancen schmälert." Dass Moritz Stoppelkamp und Dimitrios Diamantakos -- mit vier, respektive fünf Treffern die besten Torschützen des Teams - unter der Woche bei der U 23 trainierten, sei "absolut kein Widerspruch dazu", sagt Meister und lässt durchblicken, dass beide nach ihren Verletzungen noch weit von ihrer Bestform entfernt sind.

Im Gegensatz zu den beiden Offensiven, die am Saisonende ablösefrei gehen können, gibt es aber durchaus Spieler, von denen man sich eine Ablöse erhofft. Und bei denen wäre es angesichts knapper Kassen fast schon fahrlässig, sie nicht auf dem Platz zu präsentieren, weshalb er "im engen Austausch mit Oliver Kreuzer" stehe, so Meister. Beispielsweise habe Ersatzkeeper René Vollath (Vertrag bis 2018), der den KSC verlassen soll, darum gebeten, in Fürth noch einmal eingesetzt zu werden. Ob der Wunsch erfüllt wird, will Meister kurzfristig entscheiden.

"Dirk Orlishausen ist unsere Nummer eins." Was nichts daran ändert, dass Meister große Stücke auf Jens Uphoff hält, den man jüngst als zusätzlichen Keeper verpflichtet hat. Auch bei Alexander Siebeck (23), der von RB Leipzig kommt, sieht Meister als "Motor- und Verbindungsspieler zwischen den Strafräumen", viel Potenzial. Von den Qualitäten von Neuzugang Andreas Hofmann können sich die Karlsruher wiederum morgen vor Ort überzeugen lassen.