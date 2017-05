Große Weiten erzielt Traditionsgemäß ermittelten die Hammerwerfer des Kreises ihre Meister in Langenbrand. Die Titelkämpfe waren nur für die Jugendlichen U16 und U14 sowie für die Senioren ausgeschrieben, da die Aktiven und U-20- und U-18-Jugendlichen bei den Eurodistriktmeisterschaften in Achern ihre Titelträger ermitteln werden. Bester Werfer der Nachwuchsklassen war Aaron Schalamon von der LAG Obere Murg. Bei den Jugendlichen U16 steigerte er sich mit dem Vier-Kilo-Hammer auf 41,29 Meter und holte sich mit mehr als acht Metern Vorsprung den Titel. In der M15 siegte Vereinskamerad Benjamin Strobel (35,63). Eine knappe Entscheidung gab es bei den Jugendlichen U14. Kreismeister der Klasse M12 mit dem Drei-Kilo-Hammer wurde Nikolaus Beilhartz (LAG) mit 20,96 Meter vor Elias Schalamon (LAG) mit 29,18 Meter. Die Wertung M13 gewann Mikail Özdemir (TG Ötigheim) mit 22,27 Meter. Gerold Baumstark (TG Ötigheim) glänzte bei den Senioren M60 mit beachtlichen 39,83 Metern. Die 75-Wertung entschied Egon Spissinger (LAG) mit 25,35 Meter knapp vor Klaus Lipps (TV Haueneberstein) mit 25,05 Meter für sich. Dessen Ehefrau Christian Lipps in der W65 19,65 Meter. Auch in den Rahmenwettbewerben flogen die Hämmer weit. Die größte Weite erzielte in der U20 Tim Stösser von der LAG Obere Murg. Mit 59,13 Meter stellte er im ersten Durchgang eine neue persönliche Bestleistung auf. Bei den Männern setzte sich Bastin Wörner (LAG) mit 57,82 Meter durch und warf damit zum Saisonbeginn schon weiter wie im Vorjahr. Tim Stösser stieg erneut in den Ring und erreichte bei seinem ersten Wettkampf mit dem schweren Männer-Hammer 51,45 Meter. Er entschied damit den Kampf um Platz zwei für sich gegen Kevin Weiß vom TV Gernsbach, der mit 50,93 Meter ebenfalls Bestleistung warf. Bei den Frauen erzielte Rebecca Lasch (LG Ortenau Nord) mit 32,62 Meter die größte Weite. Noch ein Stückchen weiter ging es für ihre Schwester Melissa bei den Jugendlichen U20 mit 33,44 Meter. Mit dem Drei-Kilo-Hammer setzte sich in der Klasse U18 Christine Sarka (TG Ötigheim) mit 36,11 Meter gegen Aileen Rupp (TB Wilferdingen; 32,33) durch. Bei den Mädchen U16 erzielte Nejad Riazati (Wilferdingen) 31,43 Meter.(rawo)

