Pflichtaufgabe erfüllt

Pflicht souverän erfüllt, mit 8:1 noch etwas für das Torverhältnis getan, den Abstiegsplatz verlassen: Der 1. SV Mörsch kann nach dem fest eingeplanten Heimsieg gegen das abgeschlagene Schlusslicht SV Solvay Freiburg zwar aufatmen, aber noch längst nicht durchatmen. Zwei Spieltage vor Rundenschluss steht der Verbandsliga-Aufsteiger zwei Punkte überm Strich und damit kurz vor der Versetzung.

Die Partie in Linx ist nun ein Bonus-Spiel und dann kommt es am 20. Mai daheim zum Showdown gegen den bereits als Absteiger feststehenden SV Waldkirch. So hielt sich auch die Freude von Mörschs Trainer Dietmar Blicker nach dem gestrigen Kantersieg in Grenzen. "Schön, dass wir unsere Pflicht erfüllt haben. Schön, dass wir bereits nach fünf Spielminuten mit 2:0 in Führung gegangen sind und insgesamt acht Treffer erzielt haben. In der Endrechnung kann jedes Tor zählen", hakte Blicker die Pflichtaufgabe schnell ab. Ein Lob hatte er für die Gäste, die selbst nach dem 0:4 zur Pause in der "Sandgrube" den Kopf nie in den Sand steckten.

"Wir sind eigentlich in einer guten Position, nach vorne geht nichts, nach hinten auch nicht. Daher können wir befreit aufspielen." Gästetrainer Boris Darvich, der in Mörsch beruflich unabkömmlich war und von seinem Co-Trainer Franco Moscaritolo vertreten wurde, hatte sich schon vor der Partie in Galgenhumor geflüchtet. Aber genau so agierten seine Jungs in Mörsch, schließlich wollten sie sich für ihren jetzigen oder auch einen anderen Verein empfehlen.

Allerdings spielten sie den mächtig unter Druck stehenden Mörscher gleich zu Beginn auch voll in Karten. Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, als Leon Preine nach einem Freistoß von Dominic Riedel der Ball über den Scheitel rutschte und am verblüfften Gästetorhüter Bakary Manneh vorbei den Weg ins Tor fand. Nur drei Minuten später schloss Dennis Klemm ein feines Solo mit dem 2:0 ab. Kapitän Maximilian Schmitt erhöhte dann per Kopf auf 3:0 (35.), der unermüdlich rackernde Fabio Celentano zwang Henry Osajere Adetoro zu einem Eigentor zum 4:0 (40.).

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff traf der Freiburger Unglücksrabe dann erneut ins eigene Tor. Nach dem 5:0 war aber auch der Schwung der Mörscher endgültig dahin und die Gäste, bei denen immer wieder Jason Aquiayi und Rodi Malala ihr fußballerisches Können aufblitzen ließen, kamen durch Ahmet Heffaoui zum verdienten Ehrentreffer. Der SV Solvay Freiburg spielte zwar munter mit, aber es fehlte vorne einmal mehr die Durchschlagskraft. Auch wurde in Mörsch klar ersichtlich, warum das Schlusslicht nunmehr schon 120 Gegentore kassiert hat.

Die Mörscher erhöhten gegen Ende der Partie noch einmal die Schlagzahl. Die Einwechselspieler Dominic Kerling und Tobias Gauder erhöhten auf 6:1 (84.) und 7:1 (89.). Den Schlusspunkt setzte dann Klemm mit seinem zweiten Treffer zum 8:1 (90.).

1. SV Mörsch: Heitz - Lehel (68. Kerling), Kramer (61. Gauder), Preine, Kantz (68. Pflugfelder) - Rudhardt, Schmitt, Celentano - Riedel (61. Kyei) - Leiss, Klemm.

Solvay Freiburg: Manneh - Tek-Rech (68. Rau), Daoudi, Kurtani (40. Frommer), Jagne - Barbullushi (46. Urdanegui), Osajere Adetoro, Aquiayi, Malala - Halluni, Heffaoui.

Schiedsrichter: Andreas Dusch (Kehl) - Zuschauer: 150 - Tore: 1:0 Preine (2.), 2:0 Klemm (5.), 3:0 Schmitt (35.), 4:0 Osajere Adetoro (35., ET), 5:0 Osajere Adetoro (47., ET), 5:1 Heffaoui (49.), 6:1 Kerling (84.), 7:1 Gauder (88.), 8:1 Klemm (90.) - Gelbe Karten: Kramer, Rudhart - Beste Spieler: Celentano, Rudhart, Riedel - Aquiayi, Malala.