Emotionaler Schlussakkord Emotionaler hätte der Saisonabschluss des TV Sandweier in der Handball-Oberliga kaum sein können: Zunächst wurde Spielmacher Johannes Heiß nach drei erfolgreichen Jahren im grün-weißen Trikot verabschiedet und bekam als Erinnerungsstücke neben einer Bildcollage gleich zwei TVS-Jerseys - eins von seinen Teamkollegen, eins von den Fans - überreicht, dann startete das Spektakel auf der Platte. Gegen den starken TSV Blaustein ging es hin und her, die Führung wechselte mehrfach - doch am Ende behielten die Hausherren mit 34:29 die Oberhand. Mit 33:27 Punkten beenden die Mittelbadener ihre bisher erfolgreichste Oberliga-Runde auf Tabellenplatz sechs. "Das war ein toller Saisonabschluss", sagte Ralf Ludwig nach der Partie. Ein toller Start ins abschließende Duell war es hingegen nicht: Vor 500 Zuschauern in der Rheintalhalle lag der TVS bis zur Mitte der ersten Hälfte mit 5:9 zurück. "Die haben uns überhaupt nichts geschenkt", musste Co-Trainer Marius Merkel feststellen. Auch für den scheidenden Johannes Heiß lief es zunächst gar nicht nach Plan: Schon nach etwa fünf Minuten musste der Strippenzieher verletzt vom Feld, kehrte aber später wieder auf die Platte zurück "und hat gekämpft wie ein Bär", so Merkel. Das galt auch für seine Teamkollegen, die das Spiel zur Pause zum 15:14 drehen konnten. Nach dem Wechsel war es bis zum 20:20 nach 42 Minuten ein Duell auf Augenhöhe, dann packten die Sandweierer den entscheidenden Taktik-Trick aus: Max Mitzel und Johannes Henke nahmen Blausteins Spielertrainer Jan-Marco Behr aus der Partie, weshalb die Gäste zunehmend den Faden verloren. Die Folge: Der TVS zog bis auf 26:20 davon (49.). Zudem machte es sich bezahlt, dass die Hausherren in Keeper Thilo Hafner einen sicheren Rückhalt hatten und obendrein die Einsatzzeiten von Jonas Schuster und Markus Koch dosieren konnten, die in der Schlussphase ordentlich Druck machten. Der Höhepunkt des Sandweierer Offensiv-Feuerwerks war das abschließende TVS-Tor, bei dem Schuster den Ball per Kempa-Trick in die Maschen zauberte. "Ab Mitte der zweiten Hälfte konnten wir unsere Qualitäten, nämlich robustes Abwehrverhalten und schnelles Umschaltspiel, durchbringen. Jetzt wird gefeiert, dann machen wir Pause", sagte Ludwig nach der erfolgreichsten Bilanz in der Sandweierer Vereinshistorie - nicht ohne zu betonen: "Diese Saison gilt als Maßstab für die neue Runde." TV Sandweier: Horn, Hafner - S. Bornhäußer 7/1, Schuster 6, Fritz 5/2, Heiß 5, M. Schulz 3, J. Henke, F. Henke, Mitzel je 2, Wichmann, Unser je 1, Grimm, Koch. TSV Blaustein: Ruhland - Hellmann, Behr je 6, Frey 5/1, Staiger, Rapp je 3, C. Spiß, Werner je 2, S. Spiß, Meiners je 1, Glück, Rosenkranz. Schiedsrichter: Geiss/Kretzler (Kronau/Östringen) - Zuschauer: 500 - Zeitstrafen: 1/4. (red/moe)

