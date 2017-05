Ein Sieg für Meister

Nach dem 1:0-Auswärtserfolg in Fürth lagen sich die Karlsruher Spieler in den Armen, mittendrin Torschütze Yann Rolim, dessen Tor aus der 89. Minute für den erst fünften Sieg der Badener in dieser Spielzeit gesorgt hatte. "In der Kabine herrscht gerade der Sarkasmus", berichtete Kapitän Dirk Orlishausen nach der Partie. "Wir können offenbar ja doch noch zu null spielen und ein Spiel gewinnen."

Der Sieg, das fand auch Dennis Kempe, war unterm Strich sogar verdient. "Wir haben gut verdichtet und geschickt verteidigt", sagte der Linksverteidiger. "Auch wenn Fürth in der zweiten Halbzeit mehr Chancen hatte - insgesamt haben wir das heute sehr gut gemacht." Und ja, "für alle, die nächste Saison auch noch hier sind, war es wichtig zu sehen, dass wir nicht die Bratwurst-Truppe sind, zu der uns einige erklärt haben."

Tatsächlich war der KSC von Beginn an wach und hatte die besseren Tormöglichkeiten. In der sechsten Minute zirkelte Yann einen Freistoß in den Fürther Strafraum, den Oscar Zawada an die Querlatte köpfte. "Da dachte ich schon, dass uns das Pech weiter verfolgt", sagte Coach Marc-Patrick Meister, der das Team im Vergleich zur 1:3-Niederlage gegen den FCK auf zwei Positionen verändert hatte. Marcel Mehlem und Severin Buchta ersetzten Gaétan Krebs und Mathias Bader. Auf die Jungen zu setzen - auch Benedikt Gimber blieb im Kader - erwies sich als gelungene Maßnahme. Gimber und Buchta spielten grundsolide, Mehlem war einer der stärksten Karlsruher, agierte mutig und selbstbewusst.

Es folgte eine Phase, in der Fürth mehr vom Spiel hatte: Serdar Dursun schloss einen Alleingang mit einem Schuss aus 18 Metern ab, doch Orlishausen wehrte den Ball per Fuß ab. Das waren bis dato die Höhepunkte in einem Spiel, in dem man beiden Mannschaften einen gewissen Spannungsabfall anmerkte. Bei den Fürthern fiel dieser sogar so stark aus, dass deren Trainer Janos Radoki von der "schlechtesten Saisonleistung" sprach.

Bei einem war allerdings überhaupt kein Energie-Abfall festzustellen: Bei Andreas Hofmann, der in der kommenden Spielzeit das Trikot der Badener tragen wird. Gegen seinen künftigen Arbeitgeber wollte der 31-Jährige offenbar unbedingt besonders glänzen. Und zog sich damit in der 54. Minute den Ärger des Fürther Publikums zu, als er in Bedrängnis alleine abschloss und scheiterte, anstatt auf Dursun querzulegen, der wohl ohne jede Probleme das Fürther Führungstor hätte schießen können. "Das ist auch eine Frage der Qualität", ärgerte sich Trainer Janos Radoki, der Hofmann eine "enorme Zweikampfstärke" attestierte, aber nachschob: "Das reicht halt nicht".

Tatsächlich verfügt Hofmann aber als fleißiger, konditionell starker Dauerläufer vielleicht genau über die Qualitäten, die in der Dritten Liga eher gefragt sein werden als in der zweiten. "Ich freue mich total auf den Jungen", sagte jedenfalls Radokis Karlsruher Kollege und lobte dessen "Ruhe am Ball".

Nachdem zwei weitere Fürther Chancen durch Mathis Bolly (63.) und Marcel Franke (64.) nichts einbrachten, schienen sich schon alle 22 Spieler mit einem 0:0 abgefunden zu haben. Doch dann ließ zunächst Mehlem nach Kopfballablage von Oscar Zawada eine Direktabnahme vom Stapel, die Fürths Torwart Balazs Megyeri zu einer Glanztat zwang (74.). Und dann fiel in der 89. Minute der nicht mehr für möglich gehaltene Siegtreffer für den KSC. Yann wurde nicht beherzt genug angegriffen, ließ zwei Fürther Abwehrspieler stehen und zog aus vollem Lauf aus 17 Metern ab - ein sehenswerter und unhaltbarer Schuss, der vom Innenpfosten ins Tor prallte.

"Ich freue mich heute sehr für die Jungs, die sich in den letzten Wochen nichts haben zuschulden kommen lassen", urteilte Trainer Meister nach dem ersten Sieg unter seiner Leitung.

Fürth: Megyeri - Caligiuri, Franke, Rapp (72. Raum) - Hofmann, Gjasula - Schad, Gießelmann - Derflinger (57. Bolly), Steininger (81. Sontheimer) - Dursun.

Karlsruhe: Orlishausen - Kinsombi, Stoll, Gimber - Mehlem, Kom (65. Krebs) - Buchta (77. Bader), Kempe - Rolim - Zawada, Reese (64. Mugosa).

Schiedsrichter: Martin Thomsen (Kleve) - Tor: 0:1 Rolim (89.) - Zuschauer: 8295 - Beste Spieler: Megyeri, Hofmann - Rolim, Stoll - Gelbe Karten: Dursun (5), Rapp (5), Franke (3), Schad (2) - Kom (7), Gimber.