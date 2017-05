Wie mit Baggerschaufeln über den Rasen des Holstein-Stadions

Dominic Peitz hat seinen Spielstil nicht verändert. Auch bei Drittligist Holstein Kiel verrichtet der 32-Jährige seinen Abräumdienst so gnadenlos, als laufe er mit Baggerschaufeln statt Fußballschuhen übers Feld. Dass der einstige KSC-Publikumsliebling das derzeit besonders erfolgreich tut, beweisen die letzten elf Ligaspiele. Sieben Siege, vier Remis, keine Niederlage. Die Kieler Störche sind gerade Richtung zweite Liga unterwegs. Spätestens seit dem samstäglichen 2:1-Heimsieg gegen Hansa Rostock steht der Fahrstuhl nach oben bereit - nach fast vier Jahrzehnten Zweitligaabstinenz.

Zwei Spiele vor dem Saisonende liegt das Team von Trainer Markus Anfang auf Platz zwei, vier Punkte vor Magdeburg und Regensburg. Das heißt: Gelingt Holstein am nächsten Wochenende beim Achten Sonnenhof Großaspach ein Sieg, wäre der Aufstieg perfekt. Falls nicht, gibt es noch eine Chance im letzten Saisonspiel daheim gegen den Elften Halle. Gute Vorzeichen also, um den größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte perfekt zu machen.

In der eingleisigen zweiten Liga spielte der Deutsche Meister von 1912 noch nie, vor 36 Jahren stieg der Klub aus der zweiten Bundesliga Nord ab - und schlingerte seither immer irgendwo zwischen dritter und vierter Liga herum. Jetzt euphorisiert das Umfeld des Holstein-Stadions. Die Spielstätte fällt in die Rubrik altehrwürdig, wobei sie mehr als alt denn ehrwürdig gilt. 1949 wieder aufgebaut und seither mehrmals geflickt, würde sie dem Anforderungsprofil eines Zweitliga-Stadions laut Deutscher Fußball-Liga (DFL) nicht entsprechen. Mindestens 15000 Plätze fordert die DFL, gegen Rostock bejubelten 9912 Fans die beiden Tore des Stürmers Kingsley Schindler. Ausverkauft.

Zu wenig Helligkeit bietet die Flutlichtanlage (800 Lux stark). Drittliga-Spieler dürfen da noch rennen und grätschen; Zweitliga-Profis benötigen laut DFL aber mindestens 1200, um den Ball ordnungsgemäß zu treffen. Und weil sich dafür dann mehr Journalisten interessieren, müsste Holstein auch den Pressebereich erweitern. Was genau das alles kostet, verraten die Holstein-Verantwortlichen (noch) nicht. Mit den Mehreinnahmen etwa aus Fernsehgeldern (rund 5,5 Millionen Euro in Liga zwei statt 750000 Euro in Liga drei) wären Anpassungen finanzierbar. Sportdirektor Ralf Becker, einst KSC-Co-Trainer unter Ede Becker, will den Kader im Aufstiegsfall nur ergänzen.

Dominic Peitz, dessen Frau in Kürze das zweite Kind erwartet, bleibt auf jeden Fall an Bord. Er hat einen Vertrag bis 2019 an der Förde und fühlt sich wohl. "Ich werde hier wertgeschätzt, das war schon in den damaligen Vertragsgesprächen zu spüren", so Peitz gegenüber dem BT. Dass er gerne beim KSC verlängert hätte, ist kein Geheimnis. "Fakt ist: Ich hatte gute Gespräche, aber wir hatten unterschiedliche Vorstellungen bei den Vertragslaufzeiten", wiederholt Peitz bekannte Tatsachen. Letztlich habe er sich nur darüber geärgert, dass man erst relativ spät auf ihn zugekommen sei. "Aber so konnte ich mir meine Möglichkeiten genau anschauen und fühle mich mehr als wohl mit meiner Wahl." Nachtreten will Peitz angesichts der KSC-Seuchensaison nicht. Der Karlsruher Abstieg tue ihm besonders für viele Menschen weh, denen der Verein am Herzen liegt.

Den direkten Wiederaufstieg traut er seinem Ex-Team zu, doch leicht werde das nicht. Peitz erinnert an das Meisterjahr 2013: "Alles außer Aufstieg hätte in einem Fiasko enden können. Da muss ein Kraftakt bewältigt werden, den Sportdirektor Oliver Kreuzer aber schaffen kann. Er hat es damals bewiesen. Ich drücke die Daumen, dass er das dieses Mal wieder hinbekommt."

Bei aller blau-weißen Liebe: Das Kapitel KSC hat sich für Peitz vorerst erledigt. In Kiel ist er längst fest etabliert, spult dort konstant das ab, was er kann: Räume verdichten, Bälle abjagen, Kopfballduelle gewinnen, und - wenn's ein Zeichen braucht - Gegenspieler umgrätschen. Wie Klebstoff hält er die einzelnen Mannschaftsteile zusammen und die Moral aufrecht. "Er hat Ausstrahlungskraft", sagt Coach Markus Anfang, "das ist auch seine Aufgabe, und die erfüllt er gut." Peitz selbst sieht die Sache etwas simpler: "Ich wüsste jetzt nicht, wen man hervorheben könnte. Wir haben keinen, der 25 Tore schießt, und auch keinen, der eine Passquote von 95 Prozent wie Toni Kroos hat." Solche Kicker braucht's in Kiel offensichtlich auch nicht - ein starkes Kollektiv und guter Klebstoff reichen für den Aufstieg.