Zahlreiche Bestleistungen und Quali-Normen

MuKu-Reserve gelingt Aufstieg Muggensturm (red) Jubel bei den Handballern der SG Muggensturm/Kuppenheim II (Foto: rayKun): Mit dem 30:25-Erfolg in eigener Halle gegen die SG Freudenstadt/Baiersbronn machte die Spielgemeinschaft die direkte Rückkehr in die Landesliga perfekt. Entsprechend wurde gefeiert. » Weitersagen (red) Jubel bei den Handballern der SG Muggensturm/Kuppenheim II (Foto: rayKun): Mit dem 30:25-Erfolg in eigener Halle gegen die SG Freudenstadt/Baiersbronn machte die Spielgemeinschaft die direkte Rückkehr in die Landesliga perfekt. Entsprechend wurde gefeiert. » - Mehr