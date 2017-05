Medaillenregen für TV Bühl

Die süddeutsche Schwimmelite traf sich am vergangenen Wochenende zu den süddeutschen Meisterschaften. Dazu wurden die Wettkämpfe der älteren Jahrgänge in Sindelfingen ausgetragen, dort kletterte Giulia Goerigk (Jahrgang 2002) für das Schwimmteam TV Bühl auf den Startblock. Die Jüngeren reisten zu den Titelkämpfen nach Ingolstadt. Besonders erfolgreich verliefen die Wettkämpfe in Sindelfingen. Giulia Goerigk und Cheftrainer Rudi Schulz sammelten fleißig Edelmetall: Das Bühler Schwimmtalent konnte sechs Goldmedaillen in der Jahrgangswertung feiern. So siegte sie ungefährdet über 100 Meter, 200 Meter und 400 Meter Freistil, schraubte ihre persönlichen Bestzeiten über 200 Meter Rücken und 200 Meter Brust zum Gewinn der Goldplaketten nach oben und kletterte auch als Siegerin über die 200 Meter Lagendistanz aus dem Becken. Über 100 Meter Rücken gewann sie Silber. Zudem qualifizierte sie sich für fünf Finalläufe der insgesamt schnellsten Schwimmerinnen Süddeutschlands und krönte ihren Auftritt mit dem Gewinn der Silbermedaille über 200 Meter Rücken in dieser offenen Wertungsklasse. Das restliche Bühler Team reiste ins bayrische Ingolstadt. Hier überzeugte Emely Kölmel (2003) ganz besonders in ihrer Paradedisziplin Brust. Sie sicherte sich Rang fünf und sechs der Jahrgangswertung über 50 Meter und 100 Meter Brust und deutete damit an, dass auch bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften Ende Mai mit ihr zu rechnen ist. Nathalie Gutheil (ebenfalls 2003) ging über alle Freistilstrecken an den Start und belegte hier gute Plätze im Mittelfeld einer starken Konkurrenz. Im Jahrgang 2004 hatten sich Joelina Fichtner und Julia Kusserow für die süddeutschen Meisterschaften qualifiziert. Beide stellten mit neuen persönlichen Bestzeiten ihre Sprintqualitäten unter Beweis, Fichtner über 50 Meter Schmetterling, Kusserow über 50 Meter Rücken. Die drei jüngsten Teilnehmer gingen noch im Mehrkampf an den Start: Marie Scholz (2005) brillierte in ihrer Spezialdisziplin Rücken. Hier gewann sie die 50 Meter Beinbewegungs-Strecke, die im Mehrkampf geschwommen und dreifach gewertet wird. Zusätzlich erkämpfte sie sich einen fantastischen dritten Platz über 100 Meter Rücken und verbesserte auch über 400 Meter Freistil ihre bestehende Bestzeit ganz enorm. Sie hatte das Pech, über 200 Meter Rücken disqualifiziert zu werden und verpasste deshalb eine entsprechende Platzierung. Hanna Seiter (ebenfalls 2005) und Rik Tausend (2004) gingen im Brustmehrkampf an den Start. Seiter verbesserte deutlich ihre bestehenden Bestmarken über 200 Meter Lagen und 400 Meter Freistil. Tausend schwamm vier Strecken schneller als je zuvor und freute sich vor allem über seine Verbesserung von mehr als fünf Sekunden über die 400 Meter Freistil. Beide wurden in der Mehrkampf-Gesamtwertung mit Rang dreizehn belohnt. Martina Faust überzeugte am vergangenen Wochenende in Wetzlar bei den deutschen Mastersmeisterschaften auf den "langen Strecken". Sie konnte zweimal als Zweitschnellste anschlagen und wurde so deutsche Vizemeisterin ihrer Altersklasse über 400 Meter und 800 Meter Freistil. In den kommenden Wochen werden die Wettkampfathleten des TV Bühl sich intensiv auf die Teilnahme an den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin vorbereiten, die Ende Mai als nächstes Großereignis anstehen. (red)

