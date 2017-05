Altmeister zeigt Biss

Der MSC Philippsburg schaffte mit einem verdienten 9:2-Erfolg gegen den MSC Malsch den Anschluss an die Playoff-Plätze. Leider wurden keine Torschützen übermittelt.

Am frühen Samstagabend sahen dann rund 700 Zuschauer eine "echte Werbung für den Motoball" wie Ubstadt-Weihers Vorsitzende Sabine Klütz nach der Partie begeistert feststellte. Die beiden Spitzenteams lieferten sich über 80 Minuten einen spannenden, aber immer fairen Schlagabtausch. Am Ende gaben die Gäste aus Rheinstetten einen 3:0-Vorsprung ab und mussten sich dem deutschen Meister mit 4:3 geschlagen geben.

Nach 20 Minuten führte der Taifun durch Tore von Manuel Fitterer (9., 20.) und Patrick Palach mit 3:0. "Da haben wir wieder einmal das erste Viertel komplett verschlafen", so Klütz. Im zweiten Abschnitt fanden die Hausherren langsam besser ins Spiel und kämpften sich zurück. Marco Weis verkürzte in der 23. Minute auf 1:3. Im dritten Viertel konnten die Spargelstädter dann ausgleichen. Weis (55.) und Kevin Fröhlich (58.) sorgten für das 3:3. Im letzten Viertel setzte sich dann der größere Willen der Gastgeber durch. Weis brachte seine Farben in der 64. Minute mit 4:3 in Führung. Kurz vor Ende vergab Ubstadt-Weiher dann noch einen Elfmeter, so dass es beim 4:3-Endstand blieb.

Am Sonntagnachmittag lieferten sich der MSC Comet Durmersheim und der MBV Budel eine wahre Schlammschlacht. Der Platz war von Beginn an schwer zu bespielen und verlangte beiden Teams alles ab. Dementsprechend hart umkämpft waren die ersten drei Viertel. Nach 60 Minuten stand es nur 6:4 für den MSC Comet. "Dann haben wir aber im letzten Abschnitt den größeren Willen gezeigt", bilanzierte Norman Brunner.

Der Altmeister zeigte in den letzten 20 Minuten mehr Biss und brachte die Partie sicher mit 11:6 nach Hause. "Wir wollten unbedingt gewinnen", erzählt Brunner. Die Tore vor den rund 100 Zuschauern erzielten aufseiten der Hausherren Daniel Kranefeld (3), Jonas Burger (3), Norman Brunner (3), Dennis Ring und Kevin Tritsch. Für Budel waren Carlo van Geltrop (2), Stan Looijmans (2), Nick Evers und Miel Looijmans erfolgreich. (tm)