SV Bühlertal im Linzgau zum Siegen verdammt Auf der Homepage des FC Neustadt ist es deutlich zu sehen: Der Rasenplatz im Pfullendorfer Geberit-Stadion präsentierte sich am 29. April in sattem Grün, von Schnee nichts mehr zu sehen. Dennoch sperrte die Stadt die Plätze, das Verbandsligaspiel gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten SV Bühlertal wurde kurzerhand abgesagt. Was die Neustädter verständlicherweise auf die Palme brachte, denn am 1. Mai gastierte ein ausgeruhter SCP im Hochschwarzwald und entführte beim 1:1 einen wichtigen Zähler. Hauptleidtragender des Spielausfalls ist aber der SV Bühlertal, der nun heute mangels Terminalternative die Fahrt zum Nachholspiel (Anstoß: 18.45 Uhr) in den Linzgau antreten muss - verbunden mit allerhand Unannehmlichkeiten für Spieler, Trainer und Funktionäre, zumal die meisten einen Urlaubstag nehmen müssen. "Wir haben uns jetzt natürlich damit abgefunden und haben uns darauf eingerichtet. Für Pfullendorf ist das aber ein Riesenvorteil", glaubt SVB-Trainer Michael Santoro: "Wenigstens spielen wir auf dem Rasen- und nicht auf dem Kunstrasenplatz." Die Ausgangslage für den SV Bühlertal ist im drittletzten Spiel dieser Verbandsliga-Saison klar: Die Elf vom Mittelberg muss noch sechs Punkte holen. "Da sich Mörsch und Stadelhofen retten werden, müssen wir den FC Neustadt und den SC Pfullendorf auf Abstand halten. Die, die jetzt hinter uns sind, müssen hinter uns bleiben." Die Tabellensituation vor dem heutigen Nachholspiel: 14. SV Bühlertal (31 Spiele/36 Punkte), 15. FC Neustadt (32/36), 16. SC Pfullendorf (31/32). "Wir wollen und müssen in Pfullendorf gewinnen", sagt Santoro. Allerdings hat der SVB jetzt schon seit vier Spielen nicht mehr gewonnen, wenngleich in Endingen statt einer 1:2-Niederlage auch ein Punktgewinn möglich gewesen wäre. Doch Nachkarten bringt nichts, es gilt, heute in Pfullendorf wieder eine optimale Leistung auf den Rasen zu bringen. Santoro hat großen Respekt vor den Gastgebern, die den dritten Abstieg in Serie verhindern wollen und in der Rückrunde durchweg gute Kritiken bekamen. "Die Mannschaft verfügt über enorm viel Erfahrung und hat mit dem Team aus der Vorrunde nur noch wenig zu tun. Damals waren viele Spieler verletzt, außerdem wurde die Mannschaft in der Winterpause noch einmal verstärkt. Die haben richtig viel Qualität", so Santoro, der auch noch personelle Sorgen hat. David Knobelspies und Daniel Schmidt haben in Endingen Blessuren davongetragen, Fabian Ganster steckt im Abitur, Andreas Fianke zwickts im Rücken. Dennoch müsste für den SVB heute etwas drin sein. (wb)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben