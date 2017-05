Über Stock und Stein

Hier starten Kinder und Jugendliche von sechs bis 18 Jahren in sechs Leistungsklassen. Für die jüngeren Teilnehmer gibt es eine separate Klasse, in der die Kids mit kleinen Automatik-Trialmotorrädern ihre ersten Wettbewerbserfahrungen sammeln. Auch über 18-Jährige dürfen am Samstag starten, für sie sind gesonderte Altersklassen vorgesehen. Die Siegerehrung wird ab 18 Uhr im Festzelt stattfinden.

Am Sonntag geht es von 9 bis 12.30 Uhr in den Senioren-Anfängerklassen und von 13.30 bis 17 Uhr bei den Fortgeschrittenen, den Experten und den Spezialisten um die besten Platzierungen und Wertungspunkte. Die Läufe am Sonntag werden für den TSG-Südwest-Pokal, den TSV-Pokal, die internationale Bodenseemeisterschaft und die Schweizer Meisterschaft gewertet. Durch diese Kombination von Wertungsläufen wird in allen Klassen Trialsport auf hohem Niveau geboten, heißt es in einer Mitteilung. Besonders in den Experten- und Spezialistenklassen werden den Zuschauern hervorragende akrobatische Leistungen gezeigt, wenn teilweise bis zu zwei Meter hohe, fast senkrechte Hindernisse überwunden werden.

Besucher, denen der Trialsport noch nicht bekannt ist, dürfen sich gerne überraschen lassen. So viel sei schon vorweg gesagt: Gehörschutz wegen rasanter Vollgas-Szenen mit permanent am Drehzahllimit gehaltenen Motoren werden nicht benötigt, so der MCBB. Beim Motorrad-Trialsport geht es darum, einen Prüfungsabschnitt im Gelände (die sogenannte Sektion) ohne oder mit möglichst wenigen Fehlern zu durchfahren. Balancegefühl, hochkonzentrierte Koordination von Gewichtsverlagerung, dosierter Einsatz von Gas und Bremse stehen bei diesem Sport im Vordergrund. Die Fahrer starten in unterschiedlichen Leistungsklassen, wobei sich hier "Leistung" ausschließlich auf das Können des Fahrers bezieht. Dementsprechend sind in den Sektionen klassenbezogene Fahrspuren mit farbigen Pfeilen markiert. Es überrascht immer wieder, wie in den höheren Klassen gewaltige Hindernisse überwunden werden. Eine gute Kondition, Mut, Selbstbeherrschung und das nötige Feeling für das Trial-Motorrad sind Voraussetzung, um die vorgegebenen Sektionen möglichst fehlerfrei zu absolvieren, heißt es in der Mitteilung weiter. (red)