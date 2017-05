Topteams unter sich Die besten vier Mannschaften der Motoball-Bundesliga treffen sich am Wochenende zu direkten Duellen. Schon morgen empfängt Tabellenführer MSC Taifun Mörsch den Dritten Puma Kuppenheim. Am Samstag ist der MSC Comet Durmersheim beim MSC Ubstadt-Weiher zu Gast. Zudem muss der MBV Budel zum MSC Malsch. Der MSC Philippsburg hat spielfrei. "Für das kommende Spiel gegen Kuppenheim zählt für mich als Antwort auf die vergangene Auswärtsniederlage nur ein Sieg", gibt Taifun-Trainer Enrico Tritsch nach der Niederlage in Ubstadt-Weiher die Marschrichtung vor. Gegen die Pumas aus Kuppenheim will der Rekordmeister zurück in die Erfolgsspur und mit einem Sieg die Tabellenführung festigen. Der MSC Puma muss seinerseits gewinnen, um nicht den Anschluss an die oberen beiden Plätze zu verlieren. "Das wird ein ganz schweres Spiel", weiß auch Puma-Akteur Benjamin Walz. "Wir müssen 80 Minuten hochkonzentriert bei der Sache sein." Die Zuschauer können sich ab 19 Uhr im Erwin-Schöffel-Stadion auf ein spannendes Spitzenspiel freuen. Am Samtagnachmittag empfängt der MSC Malsch den MBV Budel auf der heimischen Platzanlage an der Kärntnerstraße. Malsch konnte bislang noch nichts Zählbares einfahren und will gegen die Niederländer punkten. Für Budel geht es darum, den Anschluss an die Playoff-Plätze nicht ganz abreißen zu lassen. "Wir sind bereit für unseren ersten Sieg", macht darum Miel Looijmans Hoffnung auf den ersten Dreier in dieser Saison. Anpfiff ist um 16 Uhr. Am frühen Abend empfängt dann der MSC Ubstadt-Weiher den MSC Comet Durmersheim in der Motoball-Arena. Mit einem Erfolg wollen die Spargelstädter weiter oben dranbleiben und auch im fünften Spiel den fünften Sieg einfahren. Im Pokal fertigte der deutsche Meister den Altmeister schon mit 15:3 ab. Der Comet wird darum alles dafür tun, am Samstag besser auszusehen - auch wenn es schwer wird, Punkte aus Ubstadt-Weiher zu entführen. Alles andere als ein Sieg der Hausherren wäre eine große Überraschung. Los geht es um 19 Uhr. (tm)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben