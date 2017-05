Regenschlacht in der Hirschbach

Am Rennsonntag zeigte sich die gleiche Wetterlage. Doch dies sollte die Fahrer nicht davon abhalten, sich ihrer sportlichen Leidenschaft hinzugeben. Mit 170 Startern war das Fahrerfeld in diesem Jahr sogar noch größer als in den Jahren zuvor. Bei Bedingungen, auf die kaum jemand zuvor hintrainieren konnte, lieferten sich die Fahrer aller Altersklassen spannende Rennen. Der matschige Untergrund forderte aber auch seinen Tribut: Es waren einige Stürze zu verzeichnen, die aber zu allermeist einen glimpflichen Ausgang nahmen.

Bei ihrem Heimrennen machten auch die Bühlertäler BMX-Fahrer eine gute Figur. So setzte Johnny Wurz, gerade einmal fünf Jahre alt, in der Beginnersklasse U7 ein Zeichen: Bei seiner ersten Rennteilnahme überhaupt errang er durch überzeugende Vorlaufergebnisse den Einzug ins Finale und beendete dieses mit Platz zwei.

In der Beginnersklasse U9 war es Lukas Rabe, dem vom Pech verfolgt entscheidende Punkte zum Einzug in die Finals fehlten. Ebenfalls bei den Beginners starteten in der Klasse U11 gleich drei Bühlertäler. Linus Bross ging leider im zweiten Vorlauf zu Boden und musste danach den Renntag beenden. Christoph Stahl und Dennis Luding standen zum ersten Mal am Startgate in einem Rennen und lieferten solide Läufe ab.

In der Beginnersklasse U13 traten Rico Feist und Jonas Doninger an und zogen ins Finale ein. Feist belegte den dritten Platz, Doninger musste sich hier mit dem undankbaren vierten Platz zufriedengeben. In der Beginnersklasse "Jugend+" erkämpfte sich Brian Kleiner in packenden Duellen den zweiten Rang.

In den Lizenzklassen ging der RSV mit 15 Fahrern an den Start. In der Klasse U11 weiblich waren es Mia Fährmann und Klara Bahrmann, die sich gegen ihre Kontrahentinnen bis ins Finale vorkämpften. Bahrmann versilberte sich den Renntag mit einem zweiten Rang, Fährmann belegte Platz fünf. Elisa Fährmann verfehlte das Treppchen nur um Haaresbreite und belegte in der Klasse U13 weiblich Rang vier. Bei den Jungs erkämpfte sich in der Altersklasse U 13 Leon Kalender durch geschicktes Taktieren Platz eins gegen Simon Doninger, der auf Rang zwei landete. Espen Rall, ebenfalls in der Klasse U 13 am Start, verpasste den Einzug ins Finale knapp, und fuhr im B-Finale den Sieg nach Hause.

Gleich drei Bühlertälerinnen schmückten das Treppchen in der Altersklasse der Schülerinnen. Lilly Ochs mit dem Tagessieg vor Xenia Schenkel auf Rang zwei und Annika Hondmann auf dem dritten Rang. Laura Peter veredelte sich die Tageswertung in der Klasse "Jugend+ weiblich" ebenfalls ganz oben auf dem Treppchen. Matteo Kron, vom Sturzpech verfolgt, verpasste den Einzug ins Finale knapp.

Bei den Cruisern ging in der Frauenklasse Sandy Bross an erster Stelle vor Franziska Roy über die Ziellinie, was beiden einen Pokal einbrachte. Bei den Senioren I sicherte sich Christian Bahrmann den Tagessieg, Gerhard Weck nahm in der Klasse Senioren IV den Pokal für den dritten Platz mit nach Hause. (red)