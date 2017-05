Erneut große Starterfelder erwartet Am Samstag, den 20. Mai, findet in Bühlertal der traditionelle Berglauf des Turnvereins Bühlertal und das 17. MTB-Hill-Climb-Rennen des RSV Falkenfels Bühlertal statt. Für viele Mountainbiker ist das bereits 17 Mal ausgerichtete Bergzeitfahren eine Traditionsveranstaltung. Große Starterfelder werden erneut erwartet, die die schwierige Route Richtung Mehliskopf in Angriff nehmen werden. Das Bühlertäler Rennen ist in diesem Jahr die dritte Veranstaltung zur Rothaus-Tälercupwertung, einer MTB-Rennserie mit fünf Veranstaltungen im Schwarzwald. Erstmals wird für die Tälercupserie eine zusätzliche Teamwertung angeboten. Start ist wie gewohnt beim Krabbenest gegenüber dem Haus des Gastes in Bühlertal. Neben Lizenzfahrern sind auch Funbiker angesprochen, ihre Kondition auf gleicher Strecke wie die Lizenzfahrer zu testen. Teilnehmen können Biker(innen) ab Jahrgang 2002 und älter. Auf Wunsch einiger Fun-Senioren wird der RSV Falkenfels eine Sonderwertung für Funbiker ab Jahrgang 1961 und älter anbieten. Die rund 11,5 Kilometer lange und mit 776 Höhenmetern anspruchsvolle Route erfordert gute Kondition bis zum Ziel auf Dreikohlplatte. Scharfrichter wird wohl auch in diesem Jahr der extrem steile Sandbuckelweg sein. Startbeginn für die Lizenzbiker ab Jugend ist um 15 Uhr. Die Funbiker starten kurz danach. Anmeldungen werden bis zum 17. Mai entgegen genommen. Der Turnverein und der RSV Falkenfels bieten eine Teamwertung für Läufer und Mountainbiker in drei Klassen an. Meldungen für diese Sonderwertungen sind noch am Veranstaltungstag möglich. Infos und Anmeldemöglichkeiten unter: www.taelercup.de www.rsv-falkenfels.de 07223/72990.(red)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben