Bühlertäler Karateka räumen ab Die Karateabteilung des Budokai Bühlertal war mit lediglich neun Einzelsportlern und zwei Teams beim Shihan-Hideo-Ochi-Cup in Bad König im Odenwald am Start und landete dennoch 16 Mal auf dem Podest. Fanni Fodor bestritt bei den unter Achtjährigen ihr Wettkampfdebüt und landete in der Disziplin Kata mit dem dritten Rang auf dem Treppchen. Mariana Schiche legte mit ihrem Doppelsieg in den Disziplinen Kata und Kumite bei den neun- bis elfjährigen Mädchen die Messlatte für die folgenden Starter sehr hoch. Bei den Jungs in der Altersklasse der zwölf bis 14 konnte Falk Pfisterer mit seiner Darbietung der Kata Heian Sandan die Kampfrichter überzeugen und errang Platz eins. Fabienne Braun kämpfte sich im Kumite (AK 12-14) auf den dritten Platz. Im Kata-Team Schüler traten Mariana Schiche, Fabienne Braun und Falk Pfisterer an und errangen im hart umkämpften Finale gegen sieben andere Teams Platz drei. Binja Steimel und Dominique Liebmann bestritten in der Altersklasse der 15-17-Jährigen ihre Wettkämpfe. Steimel konnte sich gegen ihre Konkurrenz durchsetzen und errang souverän den Einzug in die Finalbegegnung im Kumite. Auch dort dominierte Steimel ihre Gegnerin und errang den Sieg. Zusammen mit Teamkollegin Dominique Liebmann schaffte sie auch den Einzug ins Kata-Finale. Steimel sicherte sich mit ihrer Kata Bassai Dai 24,4 Punkte und landete damit klar auf Platz eins. Liebmann errang mit 23,9 Punkten den vierten Platz. Paul Strempel und Oktay Kilic traten bei den 15- bis 17-jährigen Jungen an. Die Bühlertäler stellten ihr Können dabei eindrucksvoll unter Beweis und sicherten sich in beiden Disziplinen den Einzug ins Finale. Strempel gewann die Finalbegegnung gegen seinen Kontrahenten Philipp Huppert, der zuvor Kilic aus dem Wettbewerb gedrängt hatte. Damit errang Strempel des Sieg, Kilic wurde Dritter. In der Disziplin Kata traten die Jungs nochmal in der direkten Konkurrenz gegeneinander an, Kilic landete knapp vor Strempel auf Rang zwei. Da bei den Kata-Wettbewerben auch gemischte Teams zugelassen werden, bestritten Strempel und Kilic zusammen mit Dominique Liebmann den Teamwettbewerb. Die ambitionierten Bühlertäler errangen den zweiten Platz. Im Kumite-Teamwettbewerb bestritten Stempel, Kilic und Huppert die Wettkämpfe und holten Platz zwei. Attila Fodor ging bei den Senioren über 35 Jahren an den Start und erreichte in beiden Disziplinen auf dem zweiten Platz. Abteilungsleiter Kurt Weingand zeigte sich am Ende des wettkampfintensiven Tages begeistert von der Erfolgsbilanz: "Wir haben mit nur neun Startern sechsmal Platz eins, fünfmal Platz zwei, fünfmal Platz drei und einmal Platz vier errungen." (red)

