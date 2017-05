Hofstettens Meisterstück?

Es wird Zeit, harte Fakten zu schaffen. Nach einer Achterbahnfahrt mit steten Wechselbädern der Gefühle bezüglich des Titelrennens in der Landesliga hat Tabellenführer SC Hofstetten nun in Oppenau die ultimative Chance, die Meisterschaft und damit den Wiederaufstieg in die Verbandsliga perfekt zu machen. Angesichts des um zehn Tore besseren Torverhältnisses wäre Hofstetten vom TuS Durbach, dessen Heimausrutscher zuletzt dann doch einer zu viel war, am letzten Spieltag nicht mehr einzuholen.

Für die mittelbadischen Vertreter ist alles gelaufen, sieht man einmal davon ab, dass beim Blick auf die Verbandsliga-Tabelle der VfB Bühl noch nicht zu 100 Prozent abgesichert ist. Dann nämlich, wenn Bühlertal, Mörsch oder Stadelhofen doch noch absteigen sollte. "Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn wir das nicht schaffen", sagt VfB-Spielausschuss Bernd Bross, für den der Derbypunkt gegen Sinzheim nach fünf Niederlagen in Folge "wichtig fürs Nervenkostüm war und noch Gold wert sein könnte". Wie schon in der gesamten Rückrunde ist das Lazarett vor dem letzten Heimspiel gegen die SV Ottenau weiter stattlich. "33 Spieler haben wir in dieser Saison eingesetzt", rechnet Bross vor. Zuletzt half Johannes Schaufler im Tor gegen Sinzheim nach drei Jahren Pause aus.

Gegner Ottenau hat sich mit großem Kampfgeist und Willen aller Abstiegssorgen entledigt. Thomas Gerold kann vor seinem Abschied zum Saisonfinale erstmals überhaupt in dieser Saison ganz entspannt auf der Bank sitzen.

Auch Mitaufsteiger Rastatter SC/DJK wird die Premierensaison dank der starken Vorrunde in guter Erinnerung behalten. Trainer Hubert Luft will gegen Absteiger Durmersheim nochmals "ein oder zwei Plätze gutmachen". Bereits heute Abend könnte der SV Sinzheim mit einem Auswärtssieg in Schutterwald zum Tabellendritten punktemäßig aufschließen. "Ich möchte gerne unter die ersten Vier kommen, nachdem wir uns in der Rückrunde so viel erarbeitet haben", sagt Coach Andreas Lamprecht. Torwart-Haudegen Hommes hat mit seinen starken Leistungen viel zum Gesamterfolg beigetragen, in den letzten zwei Partien darf sich nun nochmals Pechvogel Herrmann nach einem halben Jahr Pause beweisen.

"Eine für uns herausragende Saison wollen wir mit einem weiteren Heimsieg krönen. Dann hätten wir alle Heimspiele 2017 gewonnen", freut sich auch Elchesheims Spielertrainer Florian Huber vor dem Auftritt gegen den höchst gefährdeten SV Niederschopfheim über den starken Gesamteindruck mit Rang fünf. Als bestes mittelbadisches Team die Saison abschließen zu können, dürfte nochmals letzte Kräfte freisetzen.