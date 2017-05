Große Personalnot vor letztem Heimspiel Von Wolfram Braxmaier Die Nerven aller Beteiligten sind vor den beiden letzten Spieltagen der Verbandsliga Südbaden zum Zerreißen angespannt, denn noch ist offen, wer den FC Waldkirch, Solvay Freiburg und Bötzingen in die Landesliga begleiten muss. Die Kandidaten sind FC Neustadt (36 Punkte), SC Pfullendorf (33) und der SV Bühlertal (37), der durch das überaus glückliche 1:1 vom Mittwoch einen Punkt über dem Strich steht. Für den SVB steht morgen um 15.30 Uhr das letzte Heimspiel der Saison auf dem Mittelberg an. Zu Gast ist der Freiburger FC, der für die Aufstiegsspiele bereits qualifiziert ist. An eine Chance auf die Meisterschaften, die rein theoretisch noch existiert, glaubt selbst im Breisgau aber niemand mehr. Der FFC, früher einmal die Nummer eins in Freiburg, stellt die erfolgreichste Offensivabteilung der Liga, hat schon 104 Treffer auf dem Konto. Die Toptorschützen sind Mike Enderle (28), Marco Senftleber (24) und Alexander Martinelli (15). Eine Angriffswucht, der nur schwer beizukommen sein wird, zumal Bühlertal zuletzt in Pfullendorf in den Zweikämpfen recht schwach agierte. "Das war nach vier Stunden Arbeit und vier Stunden Anfahrt auch nicht anders zu erwarten", nimmt SVB-Coach Michael Santoro seine Mannschaft in Schutz, fordert aber eine klare Steigerung gegen den Tabellenzweiten: "Wir müssen die Punkte holen, egal wie." Santoro rechnet nämlich damit, dass der FC Neustadt sowohl am Samstag gegen den bereits geretteten SV Endingen als auch am letzten Spieltag beim FFC gewinnen wird. Seine Hoffnung: Endingen spielt für Santiago Fischer, der Torschützenkönig werden will. Pfullendorf hingegen wird sich kaum noch retten können, denn der FC Auggen wird eine starke Saison mit einem Heimsieg beschließen wollen. Damit wäre das Schicksal des SCP besiegelt, der dann zum dritten Mal in Folge absteigen müsste. Um also Neustadt sicher auf Abstand zu halten, müsste Bühlertal gegen den FFC gewinnen, soll die Partie am Samstag möglicherweise nicht das letzte Heimspiel in der Verbandsliga auf dem Mittelberg gewesen sein. In der Vorrunde hat der SV Bühlertal schon einmal das Kunststück fertiggebracht, den FFC zu schlagen. In der Vorrunde setzte sich das Team vom Mittelberg als haushoher Außenseiter in Freiburg mit 1:0 durch. Doch hat Michael Santoro am Samstag erneut mit größter Personalnot zu kämpfen, denn dem SVB-Trainer gehen die Offensivkräfte aus, die in der zu erwartenden Abwehrschlacht für Entlastung sorgen sollen, ja müssen. David Knobelspies hat sich möglicherweise am Meniskus verletzt, Amir Memisevic fällt mit einem Muskelfaserriss aus, Robin Seifermann heiratet, Fabian Ganster und Yannis Müller müssen wegen des Sportabiturs passen. Angeschlagen sind zudem die Defensivkräfte Daniel Schmidt und Andreas Fianke. Die Voraussetzungen sind also alles andere als gut für einen erneuten Paukenschlag. "Das wird ein ganz schwieriges Unterfangen", sagt denn auch Santoro, der damit rechnet, dass erst am letzten Spieltag die Entscheidung fällt. Dann spielt der SV Bühlertal beim FC Denzlingen - und muss wohl auch dort gewinnen, um doch noch das rettende Ufer zu erreichen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben