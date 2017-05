60 Minuten Aufholjagd

Durmersheim



Motoball: Comet schlägt Budel Durmersheim (red) - In der Motoball-Bundesliga kam der MSC Comet Durmersheim zu einem ungefährdeten 11:6-Erfolg gegen den MSC Budel. Werbung für den Motoball sahen die Zuschauer beim Spitzenspiel in Ubstadt-Weiher, wo die Hausherren die Gäste aus Mörsch besiegten (Foto: fuv). » Weitersagen (red) - In der Motoball-Bundesliga kam der MSC Comet Durmersheim zu einem ungefährdeten 11:6-Erfolg gegen den MSC Budel. Werbung für den Motoball sahen die Zuschauer beim Spitzenspiel in Ubstadt-Weiher, wo die Hausherren die Gäste aus Mörsch besiegten (Foto: fuv). » - Mehr