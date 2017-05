Neuer Anlauf von Feigenbutz

Hockenheim



DTM-Auftakt in Hockenheim Hockenheim (red) - Mit neuem Regelwerk und neuer Führung startet das Deutsche Tourenwagen Masters am Wochenende auf dem Hockenheimring in seine Saison. Als Gejagter geht Titelverteidiger Marco Wittmann (BMW) in die 18 Rennen. 18 Piloten gehen an den Start (Foto: dpa).