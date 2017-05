"Eine reizvolle Aufgabe"

Kuppenheim



Kuppenheim fehlt noch ein Punkt Kuppenheim (red) - Mit dem 5:0 gegen den FC Denzlingen hat der SV 08 Kuppenheim in der Fußball-Verbandsliga einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Endgültig sichern will sich der SV 08 den Ligaverbleib an diesem Freitag mit einem Punktgewinn in Kehl (Foto: fuv).