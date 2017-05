Kaum Zuschauer - doch brisant

Von Christoph Ruf Als der Karlsruher SC Dynamo Dresden das letzte Mal zu einem Heimspiel in der zweiten Liga empfing, kamen 16520 Zuschauer. Damals, im November 2013, siegten die Badener 3:0, Dynamo stieg ab, der KSC lieferte sich am Ende der Saison zwei Relegationsspiele gegen den HSV. Vor der letzten Heimpartie in dieser Saison morgen (15.30 Uhr) ist es hingegen der KSC, der als Absteiger feststeht. Und auch die Zuschauerzahl lässt sich fast exakt prognostizieren: 2004 Tickets wurden in Dresden verkauft, auf Karlsruher Seite kommen 3279 Sitzplatz-Dauerkarteninhaber, einige Rollstuhlfahrer und gut 600 Inhaber von VIP- und Logenplätzen hinzu. Rund 6 000 Zuschauer wird man also morgen vermelden. Nach den Pyrotechnik-Vorfällen beim Derby in Stuttgart hat der DFB einen Teil-Ausschluss der Zuschauer verfügt, der allerdings nur die Stehplatz-Klientel und die Inhaber von Einzelkarten betrifft, ein kalkulierbarer Schaden, schließlich wollten nur 1700 Spontankäufer das letzte Spiel des Tabellenletzten sehen. Die 2000 Gästefans planen derweil einen Fanmarsch vom Fächerbad zur Gästekurve. Mit bis zu 1000 KSC-Fans, die auch ohne das Stadion betreten zu können zum Haupteingang kommen werden, rechnet die Polizei ebenfalls. "Wir werden beide Fanmärsche gewähren, wollen aber jedes Aufeinandertreffen der verfeindeten Fangruppen verhindern", kündigte Einsatzleiter Fritz Rüffel an. Einen "sehr speziellen Rahmen" erwartet dann auch KSC-Trainer Marc-Patrick Meister zu einem Saisonfinish, bei dem er "zumindest die Haupttribüne hinter uns zu bringen will". Dass die Sachsen seit der 0:1-Niederlage in Braunschweig und dem endgültigen Zerplatzen der Aufstiegshoffnungen nur einen Punkt ergattert haben und dreimal verloren, dürfte Meister dabei entgegenkommen. "Die Maschinerie hat bei Dresden zuletzt ein wenig gehakt." Dennoch erwarte er "einen spielstarken Gegner", dem man mit mutigem Fußball zu Leibe rücken will: "Die Devise heißt: Volle Kraft voraus." Trotz seines feststehenden Wechsels nach Nürnberg könnte Enrico Valentini wieder zum Einsatz kommen, der laut Meister "topfit" ist, ansonsten dürfte die Elf auflaufen, die in Fürth 1:0 gewann. Derweil hat der KSC den vierten Neuzugang für die kommende Drittliga-Spielzeit präsentiert. Marc Lorenz, ein offensiver linker Außenbahnspieler, kommt von Wehen Wiesbaden und unterzeichnete einen Zweijahresvertrag. Als eine der Lehren aus der völlig verkorksten Saison will man für die kommende Spielzeit "mehr Qualität beim ruhenden Ball und mehr Schnelligkeit" - für beides stehe Lorenz, so Meister. Manuel Torres aus der Reha zurück Einen Gang zum Floristen hat sich der KSC derweil erspart. An eine formelle Verabschiedung der scheidenden Spieler sei morgen nicht gedacht, sagte Sportdirektor Oliver Kreuzer, weil "bei dem ein oder anderen noch unklar ist, ob er bleibt". Wie der diesbezügliche Sachstand bei Manuel Torres ist, wird sich in Kürze zeigen. Gestern kehrte der Spanier, der sein letztes Spiel im Hinspiel in Dresden absolviert hat, von der Reha in Spanien zurück. Dass er seine Wohnung in Karlsruhe trotz gültigen Vertrags für die dritte Liga bereits gekündigt habe, wollte Kreuzer nicht bestätigen. "In den nächsten Tagen wissen wir mehr."

