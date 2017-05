Erst Aussetzer, dann Ausgleich

Daniel Zeitvogel war kaum zu beruhigen: Erst flogen seine Torwarthandschuhe, wenig später sein Trikot, am Ende die Contenance. Nach dem 2:2 seines SV Bühlertal gegen den Freiburger FC zog der Keeper wutschnaubend von dannen. Nach der Punkteteilung auf dem heimischen Mittelberg gegen den Verbandsliga-Zweiten rutschte der SVB auf einen Abstiegsplatz, der Schlussmann der Bühlertäler war dabei, was man gern als tragische Figur bezeichnet - ganz alleine war er aber nicht.

Grund für Zeitvogels Ärger war die 66. Minute: Beim Stand von 1:1 spielte der SVB-Keeper einen harmlosen Rückpass in die Füße von Gästestürmer Vedat Erdogan, der den Irrläufer problemlos zum 1:2 ins Tor bugsierte. "Sowas passiert nur, wenn man unten drin und unter Druck steht", sagte SVB-Trainer Michael Santoro nach dem Spiel, wollte seinem in dieser Saison meist titangleichem Schlussmann im Speziellen und seinem Team im Allgemeinen aber "keinen Vorwurf machen".

Das lag auch daran, dass sich der SVB, psychisch angeschlagen, nach dem schweren Spiel am Mittwoch in Pfullendorf physisch entkräftet und obendrein arg dezimiert, nochmals aufrappelte - und belohnt wurde. Nach einem gefährlichen Freistoß von Moritz Keller, den FFC-Keeper Tim Kodric entschärfen konnte (86.), nahm Bruder Sebastian die Sache selbst in die Hand: An der linken 16er-Kante wackelte er Matthis Eggert aus und zwirbelte die Kugel kompromisslos ins kurze Eck (87.). In der Nachspielzeit hätte der Kapitän endgültig zum Matchwinner werden können, scheiterte aber aus ganz kurzer Distanz.

Dass es nicht zu mehr reichte, lag allerdings auch an einer Szene aus Minute 23. Nachdem Freiburg durch Erdogan (17.) und Kapitän Mike Enderle (20.) zunächst gute Gelegenheiten ausließ, schien aus Bühlertäler Sicht alles nach Plan zu laufen: Als der starke Paul Grafe über rechts in den 16er stürmte und im Begriff war, mit einem Arjen-Robben-Gedächtnis-Wackler vorbei an Alexander Koberitz in die Mitte zu ziehen, ließ dieser das Bein stehen: Strafstoß. Daniel Schmidt - eigentlich ein Alleskönner am ruhenden Ball - trat an, fand in FFC-Keeper Tim Kodric aber seinen Meister (23.).

Die Ernüchterung währte aber nur eine Viertelstunde, denn dann vollendete der unermüdlich rackernde Jonas Knobelspies einen Bilderbuch-Konter zur Bühlertäler Führung: Im Anschluss an einen Gästefreistoß schnappte sich der Stürmer den Ball, hebelte zusammen mit Maximilian Keller und einem Doppelpass die FFC-Hintermannschaft aus und vollendete seinen Sprint eiskalt zum 1:0.

Lange bestand hatte die Führung nicht: FFC-Spielmacher Enderle, einer der gefürchtetsten Standardspezialisten der Liga, wuchtete aus 20 Metern einen Freistoß ins Tor (41.). Was folgten, waren der Zeitvogel-Aussetzer sowie der späte Ausgleich. Dass die Gastgeber nie aufsteckten, macht Mut für die Mammutaufgabe am Wochenende in Denzlingen. Das findet auch Santoro: "Dass war ein aufopferungsvoller Kampf, wir haben alles reingeschmissen, haben alles riskiert. Mit dieser Leistung werden wir in Denzlingen was holen." Um die Klasse doch noch zu halten, ist ein Sieg quasi Pflicht, und die Konkurrenz sollte tunlichst nicht punkten.

SV Bühlertal: Zeitvogel - D. Schmidt (83. Krauth), Kirschner, C. Schmidt, Litterst - Grafe (71. Fritz), S. Keller, M. Keller, El Khallouki (46. Welle) - Ma. Keller, J. Knobelspies.

Freiburger FC: Kodric - Eggert, Garcia Stein, Koberitz, Amrhein (33. Beckmann) - Faber, Maier (60. Müller), Senftleber - Radovanovic, Enderle, Erdogan (67. Boye).

Schiedsrichter: Schmidt (Ortenberg) - Zuschauer: 200 - Tore: 1:0 Knobelspies (37.), 1:1 Enderle (41.), 1:2 Erdogan (66.), 2:2 S. Keller (88.) - Beste Spieler: S. Keller, Knobelspies, Grafe / Kodric, Enderle, Faber.