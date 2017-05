Taifun behält die Oberhand

Über 500 Zuschauer fanden am Freitagabend den Weg ins Erwin-Schöffel-Stadion in Rheinstetten. Die Fans haben ihr Kommen sicherlich nicht bereut, denn sie sahen ein packendes und spannendes Spitzenspiel zwischen dem MSC Taifun Mörsch und dem MSC Puma Kuppenheim. Am Ende setzten sich die Gastgeber in Unterzahl mit 6:3 gegen Kuppenheim durch und hielten den Verfolger auf Abstand. Manuel Fitterer brachte die Hausherren nach zwölf Minuten in Führung. Diese hätte Benjamin Walz vier Minuten später ausgleichen können. Doch der Puma-Kapitän scheiterte per Elfmeter an Taifun-Schlussmann Oliver Potthoff. Besser machte es Jannis Schmitt dann in der 17. Minute. Er konnte seinen Elfmeter verwandelt. Auch im zweiten Viertel war es eine umkämpfte Partie. Fitterer brachte Mörsch in der 33. Minute erneut in Führung. Diese erhöhte Patrick Palach mit einem schönen Heber eine Minute später auf 3:1. Dominik Mückenhausen brachte den MSC Puma dann in der 35. Minute auf 3:2 heran. Nach der Halbzeit erhöhte der Taifun dann das Tempo. Palach baute den Vorsprung mit einem Doppelschlag (45., 52.) auf 5:2 aus. In der 60. Minute sah dann Fitterer wegen groben Foulspiels die Rote Karte und der Taifun Mörsch musste die restlichen 20 Minuten mit einem Spieler weniger das Spiel bestreiten. Die Pumas fanden aber kein Mittel, das Spiel noch zu drehen. Palach erhöhte in der 79. Minute auf 6:2. Walz konnte kurz vor dem Schlusspfiff nurmehr den 6:3-Endstand markieren.

Der MSC Malsch unterlag am Samstagnachmittag trotz 64-minütiger Überzahl zu Hause dem MBV Budel klar mit 2:6. Auch mit einem Mann mehr fanden die Hausherren nicht die Durchschlagskraft in der Offensive, um die Gäste aus den Niederlanden in Bedrängnis zu bringen. "Kämpferisch kann ich meinen Spielern keinen Vorwurf machen", so Malschs Trainer Andreas Fiebig. "Uns fehlt es vorne einfach im Abschluss." Die beiden Tore für Malsch zum 1:6 und 2:6 erzielte Jonas Knoch. Für Budel war unter anderem Miel Looijmans erfolgreich.

Keine Probleme hatte am Samstagabend der MSC Ubstadt-Weiher gegen den MSC Comet Durmersheim. Die rund 300 Zuschauer in der Motoball-Arena sahen einen klaren und vedienten 9:1-Erfolg des deutschen Meisters. Nach 20 Minuten führte Ubstadt-Weiher durch Tore von Marco Weis (2., 6.) und Luca Böser (8.) mit 3:0. Zur Halbzeit bauten Kevin Fröhlich (23.) und Böser (25.) die Führung auf 5:0 aus. Auch im dritten Viertel hatten die Gastgeber alles im Griff. Weis (43., 47.) und Fröhlich (52.) erhöhten auf 8:0. Kevin Gerber erzielte in der 62. Minute das 9:0. Jonas Burger konnte in der 70. Minute noch den Ehrentreffer für Durmersheim erzielen.(tm)