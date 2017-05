"Schon wieder grottenschlecht"

Dirk Orlishausen hatte nach der 3:4-Niederlage gegen Dynamo Dresden keine Lust, ein Spiel schönzureden, dessen Ergebnis die Kräfteverhältnisse auf dem Platz nicht annährend widerspiegelte. Schließlich hätte sich der Karlsruher SC nicht beschweren dürfen, wenn er mit vier, fünf Toren Differenz verloren hätte. "Das Spiel heute rundet diese Saison ab", sagte der Karlsruher Kapitän. "Ein halbes Geisterspiel - und wir spielen schon wieder grottenschlecht."

Dabei war der KSC früh in Führung gegangen. Nach einem exakten Zuspiel von Dennis Kempe schloss Oskar Zawada ab und traf zum 1:0 (7.). Danach schoss Dynamo bis kurz vor Schluss mit halber Kraft eine 4:1-Führung heraus, die ein bemühter, aber desolater KSC in den Schlussminuten noch in ein optisch erträglicheres 3:4 umwandelte.

Schon fünf Minuten nach der KSC-Führung stand es 1:1. Nach einem Foul von David Kinsombi an Stefan Kutschke entschied Schiedsrichter Christian Dietz auf Elfmeter. Kutschke trat an - und scheiterte an Orlishausen (11.), der den Ball dabei allerdings zu einem Eckball mit Folgen lenkte. Denn Akakis Gogias Eckball köpfte Jannik Müller zum 1:1 ein (12.). In der 20. Spielminute prallte dann Torschütze Kutschke mit Gimber zusammen. Beide mussten vom Platz getragen werden, kamen aber offenbar mit dem Schrecken davon. Der zweite Dresdner Treffer resultierte aus dem zweiten Elfmeter nach einem angeblichen Foul an Erich Berko - und war unberechtigt, wie Orlishausen versicherte. "So viel Adrenalin kann ich gar nicht im Blut haben, dass ich eine Berührung nicht merke", sagte er. Gogia verwandelte dennoch sicher (35.), ehe er zwei Minuten später ungehindert durch die Karlsruher Abwehr spazierte und auch das 1:3 erzielte. "Eigentlich hätte uns die frühe Führung Auftrieb gegeben müssen", sagte Trainer Marc-Patrick Meister. "Aber dann hatten wir 25 Minuten, in denen wir aufgehört haben zu verteidigen. Das ist das Schlimmste, was du im Fußball machen kannst."

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich nichts an der leidenschaftslosen Spielweise der Karlsruher. Obwohl Dynamo das Ergebnis nur noch verwaltete, senkte der KSC seine Fehlerquote nicht und kam erst dann zu Chancen, als Dynamo nach dem zwischenzeitlichen 1:4 durch Jannik Müller (80.) das Spiel schon abgehakt hatte. An dem katastrophalen Gesamteindruck änderten allerdings auch die beiden Karlsruher Tore nichts mehr. Das erste davon fiel nach einem Eckball von Yann Rolim - Zawada schob mit seinem zweiten Treffer ein, ehe Gaétan Krebs in der Nachspielzeit einen Handelfmeter verwandelte.

Die Frage, ob man angesichts des Vortrags gegen Dresden keine Angst habe, zum Saisonfinish in Braunschweig erneut unter die Räder zu kommen, beantwortete Dirk Orlishausen schlagfertig: "Angst hätten wir haben sollen, als es bergab ging. Was soll denn jetzt noch schlechter werden?"

Dass zu einem erneuten sportlichen Offenbarungseid wohl auch wieder eine Rechnung auf den KSC zukommen dürfte, hob die Laune von Präsident Ingo Wellenreuther jedenfalls nicht. Nachdem die Dresdener Fans, von denen knapp über 2000 eine Karte erhalten hatten, ihren Fanmarsch vom Fächerbad zur Gästekurve beendet hatten, überrannten nach Augenzeugenberichten zahlreiche von ihnen die Einlasskontrollen und gelangten in die Gästekurve. Hinter einem Transparent mit der Aufschrift "Football Army Dynamo Dresden" versammelte sich der komplette Gästeblock in Tarnfleck-Kleidung und zündete Rauch- und Bengalfackeln, die sie durch den Blocksturm hatten hineinschmuggeln können. Als aus dem Gästeblock "Fußballmafia DFB" gerufen wurde, kam es zur Verbrüderung mit der Karlsruher Haupttribüne, die begeistert applaudierte.

KSC: Orlishausen - Kinsombi, M. Stoll, Gimber (23. Valentini) - Buchta, Marcel Mehlem (46. Prömel), Krebs, D. Kempe - Rolim - Zawada, Reese (78. Vujinovic).

Dynamo Dresden: Schwäbe - Heise, Starostzik, J. Müller, Fa. Müller - Teixeira, Mar. Hartmann, Lambertz - Gogia (78. Landgraf), Kutschke (22. Berko), Hilßner (67. Hauptmann).

Schiedsrichter: Christian Dietz (München) - Zuschauer: 5972 - Tore: 1:0 Zawada (7.), 1:1 J. Müller (12.), 1:2 Gogia (35./Foulelfmeter), 1:3 Gogia (37.), 1:4 J. Müller (80.), 2:4 Zawada (89.), 3:4 Krebs (90.+1/Handelfmeter) - Gelbe Karten: Orlishausen (2) / Fa. Müller (3), Mar. Hartmann (7), Landgraf (1) - Besonderes Vorkommnis: Orlishausen hält Foulelfmeter von Kutschke (11.) - Beste Spieler: Krebs, Zawada - Gogia, Berko.