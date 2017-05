Nico Maier sorgt für Paukenschlag

Höhepunkt im gut gefüllten Stadion, wo die großen Teilnehmerfelder den Zeitplan an den Rand des Machbaren brachten, waren die Wettbewerbe der Kugelstoßer. Mit einem Paukenschlag eröffnete Nico Maier vom Sportring Yburg Steinbach den Reigen hervorragender Leistungen. Beim Wettbewerb der U-18-Jugendlichen setzte er sich mit starken 19,17 Metern an die Spitze der deutschen Rangliste. Ein weiterer Stoß auf 19,01 Meter und ein übergetretener Versuch kurz vor die 20-Meter-Marke zeigen sein großes Potenzial, das er nächstes Wochenende bei den Halleschen Werfertagen und Mitte Juni bei der Jugendgala des Deutschen Leichtathletik-Verbandes in Schweinfurt bestätigen will, um sich das Ticket für die U-18-Weltmeisterschaften in Nairobi (Kenia) zu sichern.

Da wollte sein Vereinskamerad Bodo Göder im Männer-Wettbewerb nicht zurückstehen. Doch die 7,26 Kilo-Kugel flog nicht über die 19 Meter-Marke. Mit 18,79 Metern war Göder in der Konkurrenz zwar unangefochten, doch zufrieden waren er und sein Trainer Hermann Oser mit dieser Weite nicht. Hervorragende 14,13 Meter erreichte Antonia Seydel (LG Ortenau Nord) bei der weiblichen Jugend U18. Ihr gelang nach 36,34 Meter beim Diskuswurf und 36,02 Meter im Speerwurf sogar ein Dreifacherfolg.

Für die schnellsten Sprintzeiten sorgten die Jugendlichen U20. Joshua Braun (Steinbach) setzte sich über 100 Meter bei leichtem Rückenwind in beachtlichen 10,91 Sekunden hauchdünn gegen Raphael Thoma (LG Offenburg; 10,93) durch. Dieser entschied später in 14,86 Sekunden die 110 Meter Hürden für sich. Auch in den weiblichen Klassen war die U-20-Siegerin schneller als die Frauen: Tabea Müller (Offenburg) holte sich in 12,36 (Vorlauf 12,33) und 25,81 Sekunden die Titel über 100 und 200 Meter. Anna Müller (LG Offenburg) sprintete bei den Mädchen U18 über 100 Meter 12,84 Sekunden. Über 400 Meter gewann bei den Frauen Judith Stadelbacher (Offenburg) in 57,28 Sekunden, bei den Jugendlichen U20 Melanie Schneider (FC Haguenau) in 58,17.

In der Männerklasse war Antoine Moutinho (SR Obernai; 11,19) der Schnellste über 100 Meter. Über 200 Meter setzte sich Thomas Ziegler (Heilbronn) in 22,20 vor Lukas Zimmermann (Bühlertal; 22,57) durch. Bei der Jugend U18 war Maximilian Deutsch (LG Offenburg) nach 11,31 im Vorlauf und 11,57 Sekunden im Endlauf der Schnellste. Justus Baumgarten (SCL-Heel Baden-Baden) holte über 200 Meter und 400 Meter in 23,21 und 50,30 Sekunden einen Doppelsieg. Niclas Rösch (LG Ortenau Nord) entschied in 57,14 Sekunden die 400 Meter Hürden für sich.

Schnellster über 800 Meter war Lukas Bartmann (LC Breisgau) in 1:55,25 Minuten. Eindrucksvoll unterwegs war auch Hannes Braunstein (LG Offenburg) als U-20-Sieger in 1:56,26 Minuten. Deutlicher Sieger über 3000 Meter war Elias Ali (U18) aus dem Elsass in 9:15,92 Minuten. Salvatore Corriere (LG Brandenkopf) siegte bei den Männern in 9:52,90 Minuten. Über 1500 Meter der Frauen gewann Felizitas Müller vor ihrer Schwester Ester (beide TS Ottersdorf) in 4:46,01 zu 4:55,43 Minuten. Sabrina Wagner (Offenburg) kam über 3000 Meter auf 10:33,10 Minuten.

Stärkste Leistung in den Sprungwettbewerben waren die 2,06 Meter als Siegeshöhe beim Hochsprung der Männer durch Jules Soraru aus dem Elsass. Simon Schwab (LV Ettenheim) erreichte beim Dreisprung 12,24 Meter. Simon Walther (TG Ötigheim) kam als Weitsprungsieger auf 6,61 Meter. Einen Zentimeter weiter sprang der U-20-Sieger Pablo Fieux-Wojtal (PCA). Nele Neumann (Offenburg) erreichte als U-18-Siegerin mit 5,17 Meter die größte Weite der weiblichen Klassen. Marie Bode (LG Ortenau) überquerte beim Stabhochsprung 3,81 Meter.

Ganz knapp verfehlte Sascha Graf (Steinbach) beim Speerwurf der Männer mit 69,97 Meter die 70 Meter-Marke. Stark war auch die Siegesweite in der Klasse U18. Leon Hofmann (Steinbach) steigerte sich um mehr als zehn Meter auf beachtliche 64,44 Meter. Sieger im Hammerwurf der Männer wurde Bastin Wörner (LAG Obere Murg) mit 55,50 Metern. Vereinskamerad Tim Stösser gewann bei der U20 mit 58,32 Meter und sicherte sich zudem den Titel im Diskuswerfen (39,52 Meter). David Schalamon, ebenfalls LAG, erreichte in der Klasse U18 39,10 Meter. Rebecca Lasch (LG Ortenau Nord) erzielte bei den Frauen 34,72 Meter. Melissa Lasch (Ortenau; U20) warf 33,74 Meter.(rawo)