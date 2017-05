Markolf auf Rang drei

Gegen internationale Konkurrenz mit über 700 Startern aus namhaften Mannschaften konnte sich Michael Markolf vom Radsportverein Falkenfels Bühlertal - seit Jahresbeginn Mitglied des bayrischen Teams Corratec - beim Giro Sardegnia behaupten und landete im Gesamtklassement auf Rang drei.

Die große Sardinien-Rundfahrt über 573 Kilometer und 7335 Höhenmetern ist in sechs Etappen mit vier Straßenrennen, einem Einzel- und einem Mannschaftszeitfahren gegliedert. Gleich auf der ersten Etappe entschied sich Markolf für eine offensive Taktik und überquerte bei einem Schnitt von über 41 Kilometern in der Stunde mit der Spitzengruppe die Ziellinie. Auch beim Einzelzeitfahren der zweiten Etappe gehörte Markolf zu den Besten, bevor er auf der Königsetappe über 172 Kilometer und 2295 Höhenmeter wiederum attackierte und als Zweiter die Ziellinie überqueren konnte. Beim Teamzeitfahren trumpfte das Corratec-Team stark auf und konnte sensationell den Etappensieg feiern. Markolf, mittlerweile auf Gesamtrang drei vorgerückt und führender in seiner Alterskategorie, konnte auf den letzten beiden Etappen mit Spitzenplätzen seinen dritten Platz im Gesamtklassement absichern. Als Lohn durfte Markolf in seiner Kategorie das gelbe Trikot des Leaders überstreifen. Dies lässt auf weitere gute Platzierungen in der noch jungen Saison hoffen, heißt es in einer Mitteilung. (red)