Bereit für einen großen Abend

Demonstrativ gelassen schlenderte Kapitän Christian Ehrhoff nach der Einheit zur großen WM-Arena in Köln. "Das Wetter ist toll. Ich habe versucht, jeden möglichen Sonnenstrahl mitzunehmen", sagte der einst bestbezahlte Verteidiger der Welt mit einem Grinsen und berichtete von "einem Gemisch aus locker- und fokussiert-sein" im Team.

"Unsere Fans müssen so laut sein wie noch nie bei der WM", forderte Sturm von wieder knapp 19000 Zuschauern. Auch bei ihm wurden Erinnerungen an seinen bislang wichtigsten Sieg als Bundestrainer im vergangenen September wach. Schon damals stand ein Entscheidungsspiel gegen Lettland an. Es ging um die Olympia-Qualifikation, Deutschland musste in Riga gegen die Gastgeber und die lärmende Kulisse ran. "Damals war der Druck noch größer", sagte Ehrhoff nun. Damals gewann Deutschland.

Auch damals war Ausnahmespieler Draisaitl dabei und schoss ein Tor. Eine ähnliche starke Leistung und ein seitdem in der NHL zum Weltstar gereiften Draisaitl in Topform braucht die DEB-Auswahl auch diesmal. Ausgeruht nach einem Tag Pflege bei der Mama daheim in Köln kam Draisaitl gestern frisch rasiert zum Training. "Er fühlt sich besser als vor zwei Tagen", berichtete Sturm über den erst am Samstag aus Calgary eingeflogenen NHL-Star. "Er hat noch einiges im Tank und will das auch zeigen."

Sturm schwor seine Spieler gestern auf eine noch einmal stärker gewordene lettische Mannschaft unter dem neuen Coach Bob Hartley ein. "Die Letten spielen ein gutes Turnier. Sie warten auf Fehler und schlagen dann eiskalt zu. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben", sagte der Bundestrainer, der auch wegen des scheinbar gelösten Torhüterproblems entspannter wirkte und strahlend verkündete: "Grubauer wird im Tor stehen."

Ebenfalls seit Samstag ist NHL-Keeper Philipp Grubauer von den Washington Capitals in Köln und sollte nach dem Theater um Thomas Greiss und dessen Verletzung sowie den Patzern von Ersatzgoalie Danny aus den Birken der ersehnt sichere Rückhalt sein. Andernfalls wäre die Heim-WM für Deutschland heute Abend schon vorbei. Die Luft wäre dann wohl raus für die Organisatoren, nachdem Co-Gastgeber Frankreich in Paris die K.o.-Runde bereits verpasst hat. Entsprechend groß ist der Druck. "Nervös ist geschmälert. Das ist ein Riesendruck, der auf der Mannschaft lastet", sagte DEB-Präsident Franz Reindl zur Notwendigkeit, das Viertelfinale zu erreichen. (dpa)