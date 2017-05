Kobialka überragt

Auch bei der weiblichen Jugend U16 stand der Kugelstoßring kurzzeitig im Mittelpunkt des Interesses der zahlreichen Zuschauer. Vanessa Kobialka vom TV Iffezheim übertraf bei den Mädchen W15 zum ersten Mal die 13-Meter-Marke und hakte mit 13,09 Metern die Qualifikationsweite für die deutschen U-16-Meisterschaften auch im Kugelstoßen ab, nachdem ihr das zuvor schon mit 36,25 Metern beim Diskuswerfen gelungen war.

Die schnellste 100-Meter-Sprinterin kam aus dem Elsass. Celeste Burg (Bischwiller; W15) sprintete im Finale nach 13,63 Sekunden als Erste durchs Ziel. Nicht viel langsamer war die W-14-Siegerin Lilly Schneider (SCL-Heel Baden-Baden), die sich in 13,73 Sekunden ebenfalls deutlich durchsetzte. Schneider holte sich anschließend auch den Sieg auf der 300-Meter-Strecke (47,38). Über 300 Meter blieb Nora Wälde (W 15; TV Biberach) in 45,48 knapp vor Vivien Schäfer (TV Bühl, 45,72).

Über 800 Meter lief Lisa Merkel (SR Yburg Steinbach) als W-14-Siegerin in 2:31,55 Minuten die schnellste Zeit. Laura Heine (TV Gengenbach) holte sich in 2:33,69 Minuten den Titel in der Klasse W15. Leoni Zapf (ETSV Jahn Offenburg; W 15) entschied den 80 Meter Hürdensprint in 13,67 Sekunden für sich. Nur einen Hauch langsamer war Emily Kimmig (TV Haslach) in 13,73 Sekunden bei den Mädchen W 14. Über 300 Meter Hürden war Svea Teßmer (TV Unterharmersbach; W 15) in 54,13 Sekunden erfolgreich. Herausragend war die Siegerzeit der Mädchen vom Sportring Yburg Steinbach über 4x100 Meter in 50,82 Sekunden.

Dicht beisammen lagen die Siegerinnen im Weitsprung: Johanna Hengst (TV Ohlsbach) sprang in W 14 4,62 Meter weit, Lena Stoss (LG Ortenau Nord) in W 15 4,59 Meter. Im Dreisprung W 15 erreichte Nicola Müller (LG Ortenau) 10,49 Meter, Lilly Schneider holte in W 14 mit 9,59 Meter ihren dritten Titel an diesem Tag. Auch Nicola Müller konnte sich über einen weiteren Titel freuen, sie gewann den Speerwurf mit 36,76 Metern. Emily Kimmig holte mit 30,91 Metern im Speerwurf W 14 ebenfalls einen Doppelsieg. Beim Kugelstoßen W 14 blieb Sina Hilß (Ortenau) mit 9,12 Metern vor Kimmig. Beim Diskuswerfen musste sich Hilß knapp ihrer Teamkollegin Anabel Grunwald beugen.

Bei den Jungs gingen alle Sprinttitel an den SCL-Heel Baden-Baden. Christian Dietsche setzte sich über 100 Meter in 11,88 Sekunden in M15 durch, Jonas Falk war in 12,73 Sekunden Schnellster in M14. Über 300 Meter glänzte Dietsche in 37,90 Sekunden, Falk gewann seine Altersklasse in 40,69. Über 800 Meter kamen beide Sieger vom ETSV Jahn Offenburg: Elija Calließ holte sich in 2:24,93 Minuten den Titel in M15, Fynn Schmid setzte sich in 2:26,23 knapp vor Moritz Merkel (Steinbach) in 2:26,82 Minuten in M14 durch. Schnellster Hürdensprinter war Finn Heitzmann (Ortenau Nord; M14) in 12,28 Sekunden über 80 Meter.

Für die beste Sprungleistung sorgte Pierre Haegel (Elsass; M15) mit 3,70 Meter beim Stabhochsprung. Finn Heitzmann gewann den Weitsprung mit 5,09 Metern. Einen weiteren Titel gab es für Heitzmann mit 35,14 Metern im Diskuswerfen. Eine besondere Weite konnte man beim Speerwerfen der Jugend M15 bestaunen. Erik Sillaste aus dem Elsass beförderte sein 600 Gramm schweres Wurfgerät auf 53,60 Meter. M-15-Doppelsieger mit Kugel und Diskus wurde Lukas Schopferer (TuS Badenweiler) mit 11,73 und 33,88 Metern. M-14-Kugelstoßsieger wurde Jona Fruchtmann (Steinbach) mit 10,98 Metern. Die Hammerwurftitel gingen alle ins Murgtal: Aaron Schalamon (LAG Obere Murg) siegte mit 39,12 Meter in M14, Benjamin Strobel (LAG) mit 38,48 Meter in M15. (rawo)