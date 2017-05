Plaudereien aus dem Nähkästchen

Von Moritz Hirn Auf dem Spielfeld waren die Rollen klar verteilt: Mehmet Scholl, der filigrane Ballästhet, den Franz Beckenbauer einst als "letzten Straßenfußballer Deutschlands" betitelte, schlawinerte sich um seine Gegenspieler herum, um das Runde - gern als Lupfer oder mit einer Extraportion Effet - ins Eckige zu streicheln. Gestreichelt hat Dirk Schuster eher selten, zumindest nicht auf dem Platz. Der 49-Jährige war zu seiner aktiven Zeit laut Scholl zwar ein "klasse Fußballer", bei Gegenspielern war der Abwehrmann ob seiner kompromisslosen, bisweilen gar rustikalen Art aber ebenso berühmt wie berüchtigt. Am Montagabend in der Max-Grundig-Klinik langten sowohl der Verteidiger als auch der Dribbelkünstler ordentlich hin, rein verbal versteht sich: Spielerberater Ronny Zeller hatte den Kontakt zu Klinikgeschäftsführer Andreas Spaetgens hergestellt, auf dessen Einladung hin die beiden Ex-Profis aus dem Nähkästchen plauderten - Frotzeleien, Systemkritik und witzige Sprüche garantiert. Als Ballverteiler auf der Bühlerhöhe fungierte SWR3-Moderator Anno Wilhelm, der Scholl und Schuster vor rund 100 Zuhörern immer wieder steil schickte - etwa wenn es um ihre gemeinsame Zeit beim Karlsruher SC Anfang der 90er Jahre ging. Diese Klinik habe er nie kennengelernt, erinnerte sich Scholl an die Folgen unsanfter Begegnungen mit Schuster auf dem Trainingsplatz, dafür aber jede Menge anderer Arzträume: "Es hat meist wehgetan!" Schmerzhaft war auch die Erinnerung an das Jahr 1999: Der gebürtige Karlsruher war 1992 zum FC Bayern München gewechselt und stand auf dem Platz, als das Champions-League-Finale gegen Manchester United auf dramatische Weise verloren ging - eine epische Niederlage. "In so einer Situation hat man nur zwei Möglichkeiten: Entweder nach Mama schreien oder hysterisch werden", so Scholl. Was folgte war die "schönste, größte und willenloseste Bayern-Party", die er je gefeiert habe. Offenbar auch ekstatischer als nach dem Gewinn des Henkelpotts zwei Jahre später. Im Finale gegen Valencia, warf ein Gast ein, hatte Scholl bekanntermaßen früh einen Elfmeter verschossen - den einzigen seiner Karriere überhaupt, wie der heutige TV-Experte betonte. "Der Elfmeterpunkt in Mailand war kein Punkt, sondern ein Loch", lautete die nachträgliche Entschuldigung am Montagabend. Während der Ex-Bayer die Geschichte eines seiner wenigen Nicht-Tore rekapitulieren musste, erzählte Wilhelm minutiös nach, wie Schuster 1995 im UI-Cup gegen Aarau eines von nur drei Toren im KSC-Dress ins Netz zauberte: Parallel zur Grundlinie stehend, zwirbelte der Linksfuß den Ball aus unmöglichem Winkel in die Maschen - Tor des Monats. Schusters trockener Kommentar: "Wenn das bloß gewollt gewesen wäre..." Neben einer weiteren Sternstunde in Blau-Weiß, dem sensationellen 7:0 im UEFA-Cup (Schuster: Valencias Torhüter habe alles versucht, nur keine Bälle zu halten), äußerte sich der Trainer im Wartestand auch zur aktuellen Situation im Wildpark: Der Niedergang war für ihn ein "schleichender Prozess" mit einer Mischung aus verfehlter Transferpolitik und psychischer Belastung aufgrund der Ergebniskrise. Und auch Scholl machte sich so seine Gedanken über seinen Ex-Verein, allerdings über die Roten von der Säbener Straße: "Kein Ehrgeiz, keine Leidenschaft, kein Zusammenhalt", lautete sein einigermaßen vernichtendes Fazit nach dem Champions-League-Aus gegen Real Madrid. Aber vielleicht noch fataler: Der achtfache deutsche Meister hat beobachtet, dass dem "Mia san Mia"-Club "peu à peu die Identifikationsfiguren wegbrechen". Bei einer Sache war sich das Duo besonders einig: Dem deutschen Fußball fehlen die Charaktere. Wer hat Schuld? "Das ist das Ergebnis der neuen Trainertypen", nahm Scholl die "hoch eloquenten Seiteneinsteiger" ins Visier, die systematisch Hierarchien und damit auch wertvolle Erfahrung vernichten. Doch nicht nur in der Menschenführung, sondern auch auf dem Platz laufe derzeit einiges schief: "Keiner kann mehr flanken - aber Hauptsache die Laufwege stimmen!" Diese schmerzhafte Erkenntnis sei ihm jüngst bei der EM klargeworden. Kein Wunder, dass Scholl da zusätzliches körperliches Leid vermeiden - und die Frage nach Schusters Spitznamen nicht beantworten wollte: "Dazu kann ich nichts sagen, sonst tut's wieder weh!"

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben