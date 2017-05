Gänsehaut bei der Nationalhymne

Bei den deutschen Meisterschaften im Hallenradsport in Rimpar sorgte der KRS Rebland aus Varnhalt am vergangenen Wochenende für Furore: Bei der jüngsten Ausscheidung hatten sich zwei Varnhalter Einradmannschaften und erstmals in der Vereinsgeschichte eine Vierer-Kunstradmannschaft für den Saisonhöhepunkt qualifiziert, am Ende stand der KRS zweimal ganz oben auf dem Treppchen.

Die Rebland-Teams waren die jüngsten in den Starterfeldern, weshalb sich einige Zuschauer über die abgebrühte Fahrweise wunderten, mit der die jungen Mädels im ersten Juniorenjahr auf die Fahrfläche gingen. Nach der obligatorischen Kampfrichterschulung gingen die Mädels mit gemischten Gefühlen aus der Halle. Besonders im Vierer-Kunstrad lief es nicht besonders gut und die Zweifel an der eigenen Leistungsfähigkeit nahmen zu, zumal das neue Wettkampfprogramm erst zweimal komplett durchgefahren wurde.

Auf der Wettkampffläche lief es dann aber wie am Schnürchen: Sämtliche Höchstschwierigkeiten wurden gemeistert, lediglich bei einer Gegentorfahrt kam es zu einer Kollision mit hohen Abzügen. Mehr als zufrieden verließen Annika Fritz, Amelie Kilian, Nele Strohmeier und Lucie Prokopy die Wettkampffläche. Am Ende erreichten sie bei den ersten deutschen Meisterschaften und nach nur einem halben Jahr gemeinsamen Trainings einen beachtlichen neunten Platz.

Direkt im Anschluss stießen Kathi Häberle und Katharina Jörger dazu, und es begann die Vorbereitung auf den Sechser-Einradwettbewerb. In einem sehr starken Starterfeld durften die Rebländerinnen mit der höchsten Schwierigkeit als letzte in den Wettbewerb einsteigen. Mit dem nötigen Selbstvertrauen und Konzentration griffen die Mädels an und zeigten Hochgeschwindigkeits-Einradfahren in Perfektion: Jeder Griff und jede Schleife verlief fehlerfrei. Ihre 23 Höchstschwierigkeiten meisterten sie in viereinhalb Minuten, obwohl sie eigentlich fünf Minuten Zeit gehabt hätten. Unter tosendem Applaus verließen sie die Fahrfläche. Die Kampfrichter waren sich sofort einig und es leuchtete die eins auf der Anzeige auf. Kurz darauf wurden die Mädels zur Siegerehrung geladen und erhielten die verdienten Pokale. Neben den eigenen Fans freuten sich sehr viele befreundete Sportler, Trainer und Eltern mit den erfolgreichen Varnhalter Aushängeschildern.

Am nächsten Tag stand der laut Trainerteam schwierigste Wettbewerb auf dem Programm. Als allerletzte Starter der Titelkämpfe durften Nele Strohmeier, Annika Fritz, Amelie Kilian und Katharina Jörger im Vierer-Einradfahren auf die Fahrfläche. Mit sehr hohem Schwierigkeitsgrad und dementsprechendem Risiko wollten sie an den Start gehen, doch dann spielte die Technik verrückt und der Wertungsbogen war im Computer nicht mehr auffindbar. Nach über fünf Minuten in der Coachingzone durften die Mädels endlich an den Start gehen.

Die KRS-Mädels hielten sich an die Vorgaben: Die eingeplanten Abzüge wurden durch die Kampfgerichte gegeben, bis zum Ende der Kür verwalteten die vier Sportlerinnen den Vorsprung, so dass am Ende nicht einmal mehr 0,5 Punkte Vorsprung übrigblieben. Auch dieses Mal gab es bei den Kampfrichtern keine Diskussion und es leuchtete abermals die eins für den KRS Rebland auf. Nun kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Zum ersten Mal wurde die deutsche Nationalhymne für die Sieger gespielt - Gänsehaut pur. (red)