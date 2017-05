Artisten auf zwei Rädern Zwei Tage lang war das Trialgelände des Motorrad Clubs Baden-Baden Austragungsort gleich mehrerer Wettbewerbe. Am Samstag stand zunächst der vierte von insgesamt 15 Läufe zur baden-württembergischen ADAC-DMV-Jugend-Trial-Meisterschaft auf dem Programm. Am Sonntag folgten dann gleich vier Wettbewerbe, darunter auch die schweizer Meisterschaften. Trial ist die langsamste Form des Motorradsports. Dabei kommt es nicht auf Geschwindigkeit oder den Kampf Mann gegen Mann auf dem Motorrad an. Vielmehr müssen von den Trial-Fahrern verschiedene Geländestrecken - Spuren genannt - mit unterschiedlich schwierigen Geländepassagen fehlerfrei bewältigt werden, wobei auch die Zeit eine Rolle spielt. Fehlerfrei heißt, dass die Füße auf den Rasten bleiben müssen. Damit dies gelingt, müssen die Fahrer teilweise akrobatisch anmutende Manöver fahren. Ein gutes Balancegefühl und koordinierte Körperbewegungen sind überaus wichtig in dem Sport. Das Trial-Gelände des MCBB bot den Motorsportlern zehn Sektionen mit jeweils fünf verschiedenen Spuren, die mit Farbbändern markiert sind - von Anfänger bis Spezialisten. Wer Trial-Sportlern zuschaut, wundert sich, wie die Fahrer es schaffen, senkrechte Felsbrocken mit ihren Bikes zu erklimmen, oder extrem enge Kurven im Schritttempo zu meistern. Beim Jugend-Trial gingen 108 Fahrer an den Start. Vom MCBB traten Justin Schramke, Daniel und Dusan Bajsic, Tille Meermann, Marcel Hartweck, Vincent Nieger, David Gantner und Timo Haas an, belegten jedoch keine Platzierung unter den Top Fünf. 120 Starter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gingen am Sonntag bei der Trial Challenge Süd-West, dem Schwarzwald-Trial-Pokal, den schweizer Meisterschaften und den Internationalen Bodensee Meisterschaft an den Start. Die fünf Teilnehmer des MCBB konnten sich ebenfalls nicht unter die ersten Fünf platzieren. Die Strecke in Angriff nahmen Vincent Nieger, Peter Schramke, Michael Haas, Niko Hauns sowie Maik Mächler. Insgesamt war der MCBB-Sportchef Ralph Oberle mit der Veranstaltung sehr zufrieden. "Tolles Wetter, keine Verletzungen, sportlich faire Wettkämpfe und viele Zuschauer", stellte er zusammenfassend fest. Oberle betonte die gute Kooperation mit der städtischen Grünschnittanlage, deren Gelände der MCBB wieder als Fahrerlager nutzen durfte.(fuv)

